ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Выпускница Добрынской средней школы помогла задержать правонарушителя

04.06.2020 — Новости Общества | Днепровская правда (Дуюровно)  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Выпускница Добрынской средней школы помогла задержать правонарушителя

Выпускница Добрынской средней школы Александра Контузорова стала очевидцем преступления. Девушка не осталась равнодушной и способствовала задержанию правонарушителей. А уже 30 мая сотрудники отдела внутренних дел Дубровенского райисполкома выразили благодарность девушке за проявленную бдительность и неравно­душие.

Александра вспоминает, что в тот день прогуливалась с друзьями по агрогородку. Заметив, как нетрезвый человек управляет трактором, Александра позвонила по номеру 102 и сообщила о том, что увидела. На место незамедлительно выехали сотрудники ГАИ, которые задержали нарушителей. Впоследствии оказалось, что один из них имеет две судимости за уголовные преступления.

На торжественной линейке, посвященной празднику последнего звонка, начальник отдела ГАИ Дубровенского РОВД Павел Спиченок совместно со старшим участковым инспектором инспекции по делам несовершеннолетних Дубровенского РОВД Юрием Журавковым вручили Александре Контузоровой благодарность руководства ОВД Дубровенского райисполкома за смелость, наблюдательность, высокую гражданскую сознательность и неравнодушие, оказание помощи сотрудникам милиции в раскрытии преступлений.

Павел Спиченок выразил признательность Александре за проявленную активную гражданскую позицию и смелость. Он также отметил, что подобные поступки укрепляют гражданское правосознание и служат примером обществу в противодействии преступности.

Сегодня Александра Контузорова сдает школьные выпускные экзамены. Впереди у нее выпускной вечер, централизованное тестирование, поступление. Удачи, Александра, во взрослой жизни! Оставайся такой же храброй и неравнодушной!

 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Выпускница Добрынской средней школы Александра Контузорова стала очевидцем преступления. Девушка не осталась равнодушной и способствовала задержанию...
 
Новости дня
Новости общества
 
Отключение горячей воды в Пинске перенесли до середины июня из-за холодов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

03.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
04.06.2020
Днепровская правда (Дуюровно)
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика