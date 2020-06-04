Выпускница Добрынской средней школы помогла задержать правонарушителя

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Выпускница Добрынской средней школы Александра Контузорова стала очевидцем преступления. Девушка не осталась равнодушной и способствовала задержанию правонарушителей. А уже 30 мая сотрудники отдела внутренних дел Дубровенского райисполкома выразили благодарность девушке за проявленную бдительность и неравно­душие.

Александра вспоминает, что в тот день прогуливалась с друзьями по агрогородку. Заметив, как нетрезвый человек управляет трактором, Александра позвонила по номеру 102 и сообщила о том, что увидела. На место незамедлительно выехали сотрудники ГАИ, которые задержали нарушителей. Впоследствии оказалось, что один из них имеет две судимости за уголовные преступления.

На торжественной линейке, посвященной празднику последнего звонка, начальник отдела ГАИ Дубровенского РОВД Павел Спиченок совместно со старшим участковым инспектором инспекции по делам несовершеннолетних Дубровенского РОВД Юрием Журавковым вручили Александре Контузоровой благодарность руководства ОВД Дубровенского райисполкома за смелость, наблюдательность, высокую гражданскую сознательность и неравнодушие, оказание помощи сотрудникам милиции в раскрытии преступлений.

Павел Спиченок выразил признательность Александре за проявленную активную гражданскую позицию и смелость. Он также отметил, что подобные поступки укрепляют гражданское правосознание и служат примером обществу в противодействии преступности.

Сегодня Александра Контузорова сдает школьные выпускные экзамены. Впереди у нее выпускной вечер, централизованное тестирование, поступление. Удачи, Александра, во взрослой жизни! Оставайся такой же храброй и неравнодушной!