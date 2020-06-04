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Тематические программы для школьников подготовили на каникулах

04.06.2020 09:48 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Начать лето с новым хобби. Занимательные программы для школьников на каникулах подготовили столичные образовательные центры. Среди популярных направлений -  иностранные языки, робототехника и программирование. Получать новые знания предлагают в том числе и онлайн. Например, в Национальном центре художественного творчества создали виртуальные арт-мастерские  в формате видеоуроков. По словам организаторов, курсы по разным художественным направлениям пригодятся как ученикам, так и педагогам. В онлайн-формате там проходят и экскурсии. Так, например, скоро можно посетить выставку художественных работ на тему экологии. Несколько сотен картин создали участники международного конкурса. 

 
 
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Начать лето с новым хобби. Занимательные программы для школьников на каникулах подготовили столичные образовательные центры. Среди популярных направлений - ...
 
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