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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Тематические программы для школьников подготовили на каникулах Начать лето с новым хобби. Занимательные программы для школьников на каникулах подготовили столичные образовательные центры. Среди популярных направлений - ...

Начать лето с новым хобби. Занимательные программы для школьников на каникулах подготовили столичные образовательные центры. Среди популярных направлений - иностранные языки, робототехника и программирование. Получать новые знания предлагают в том числе и онлайн. Например, в Национальном центре художественного творчества создали виртуальные арт-мастерские в формате видеоуроков. По словам организаторов, курсы по разным художественным направлениям пригодятся как ученикам, так и педагогам. В онлайн-формате там проходят и экскурсии. Так, например, скоро можно посетить выставку художественных работ на тему экологии. Несколько сотен картин создали участники международного конкурса.