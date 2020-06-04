Адвокат рассказал, какие льготы полагаются пенсионерам

Источник материала: Вороновская газета





В Беларуси проживает около 2,5 млн пенсионеров, основную массу которых составляют пенсионеры по возрасту . Об их льготах и других мерах поддержки порталу Interfax.by рассказал адвокат юридической консультации Костюковичского района Могилевской областной коллегии адвокатов, член Союза юристов Александр Астапенко.

Адресная помощь

Для того, чтобы помощь со стороны государства получили именно те, кто в ней действительно нуждается, акцент изначально делается не на льготах как на таковых, а на адресной помощи.

То есть, социальная защита населения основывается на оказании достаточной материальной помощи конкретным малообеспеченным гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Так, согласно указу президента от 19.01.2012г. №41 «О государственной адресной социальной помощи» адресная помощь предоставляется в разных видах, в том числе, в виде ежемесячного и едино-временного социальных пособий. На такую помощь, исходя из критерия нуждаемости, в числе прочих могут рассчитывать и пенсионеры по возрасту.

То есть, государство помогает всем гражданам, объективно нуждающимся, включая пенсионеров по возрасту.

Социальное обслуживание

В отношении граждан, в том числе, пенсионеров по возрасту, находящихся в трудной жизненной ситуации, также осуществляется социальное обслуживание.

Формы социального обслуживания различные. От оказания социальных услуг в домашних условиях (доставка пенсионерам воды, оказание им помощи в приеме пищи, услуг сиделки), до оказания социальных услуг в условиях домов-интернатов для престарелых и инвалидов.

Социальное обслуживание производится с применением адресного подхода. Оно, в зависимости от ряда критериев, осуществляется как на безвозмездной основе, так и на условиях полной или частичной оплаты.

Лечение, оздоровление

В соответствии с указом президента от 28.08.2006г. №542 «О санаторно-курортном лечении и оздоровлении населения» путевки на санаторно-курортное лечение и оздоровление ветеранами труда оплачиваются дифференцированно, а именно, в зависимости от получаемого ими денежного дохода и сезона.

К ветеранам труда относятся лица, имеющие стаж работы (службы) не менее 30 лет у мужчин и 25 лет у женщин, и достигшие общеустановленного пенсионного возраста.

При выходе на пенсию, ветераны труда право пользования организациями здравоохранения, к которым они были прикреплены в период работы, сохраняют.

Проезд

Указом президента от 29.04.2011г. №176 «О государственной поддержке пенсионеров» гражданам, достигшим общеустановленного пенсионного возраста, которым назначены государственные пенсии, предоставлено право на 50% скидку со стоимости проезда:

на железнодорожном транспорте общего пользования в поездах региональных линий эконом-класса,

на водном и автомобильном пассажирском транспорте общего пользования регулярного пригородного сообщения (кроме такси).

Скидка действует ежегодно, в период с 1 мая по 30 сентября.

Льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг

Неработающие пенсионеры, достигшие общеустановленного пенсионного возраста, при соблюдении ряда условий, определенных постановлением Совмина от 12.06.2014г. №571 (в редакции от 18.03.2020г.), вправе оплачивать услуги электроснабжения и газоснабжения по субсидируемым государством, то есть по льготным, ценам (тарифам).

Исходя из среднемесячного совокупного дохода гражданина, в том числе, пенсионера по возрасту, а именно, с применением адресного подхода, ему может быть предоставлена безналичная жилищная субсидия для частичной оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Получение жилья

Неработающие одинокие пенсионеры и граждане, достигшие общеустановленного пенсионного возраста, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, при соблюдении некоторых условий, определенных законодательством, имеют право на получение жилого помещения социального пользования.

Льготы по налогам

Если пенсионер по возрасту занимается деятельностью, облагаемой единым налогом, то ставка такого налога для него снижается на 20%.

Лицо, имеющее право на пенсию по возрасту, в отношении находящегося в его собственности жилого дома, если в нем не зарегистрированы трудоспособные лица, освобождается от уплаты налога на недвижимость.

Лица, имеющие право на пенсию по возрасту, также освобождаются от уплаты земельного налога в отношении земельных участков, предоставленных им для строительства и (или) обслуживания одноквартирного либо блокированного жилого дома, ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, коллективного садоводства и так далее.

Другие льготы

Это далеко не полный перечень льгот, которыми могут воспользоваться пенсионеры по возрасту.

Например, местные Советы депутатов (по их поручению органы местного управления и самоуправления) имеют право полностью или частично освобождать граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе, пенсионеров по возрасту, от уплаты государственной пошлины при обращении в суд.

Лица, которым в Республике Беларусь назначена пенсия, за совершение ряда нотариальных действий освобождаются от уплаты нотариального тарифа на 50%.

Пенсионерам, независимо от вида назначенной им пенсии, если они работают, предоставляется преимущественное право на заключение трудового договора о выполнении ими работы на дому.

Юридическая помощь гражданам, в том числе, пенсионерам по возрасту, при составлении им заявлений о назначении пенсий и пособий оказывается за счет средств коллегий адвокатов.

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