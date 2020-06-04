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ПРООН: Беларусь подает хороший пример вклада в экологию
04.06.2020 09:06 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБеларусь подала хороший пример национального вклада в международные климатические инициативы. Об этом заявила накануне в интервью глава представительства Программы развития ООН в Беларуси Александра Соловьева. В частности, это меры по сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу, которые, как отметила постпред, ПРООН готова поддерживать. Эксперт добавила: организация готова поддерживать также инновационные амбиции республики и при этом стать посредником как для привлечения технологий, так и для их экспорта. Для этих целей на базе ПРООН в Минске создадут лабораторию инновационного развития. Похожие уже действуют в других странах.
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Беларусь подала хороший пример национального вклада в международные климатические инициативы. Об этом заявила накануне в интервью глава представительства...
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