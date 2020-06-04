Бесплатная попытка ЭКО, повышение пенсий, социальная поддержка многодетных семей и другие изменения в законодательстве

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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18 мая 2020 г. Президентом Республики Беларусь подписан Указ № 171 «О социальной поддержке отдельных категорий граждан».

Указом предусматриваются следующие изменения.

Для многодетных матерей

Увеличение предельного периода по уходу за детьми, засчитываемого в общий стаж для целей пенсионного обеспечения, с 9 до 12 лет в общей сложности.

Для матерей, родивших четверо и более детей, периоды, когда они не работали в связи с уходом за малолетними детьми, будут засчитываться в общий стаж работы для назначения пенсии в пределах 12 лет (в настоящее время учитываются в пределах 9 лет).

ВАЖНО! Норма Указа будет применяться не только при первичных назначениях пенсий женщинам, родившим четверых и более детей, но и к пенсиям, назначенным до 1 января 2021 года.

Пенсии будут перерасчитываться с учетом данной нормы с первого числа месяца, следующего за тем, в котором женщина обратится за перерасчетом пенсии в установленном законодательством порядке (с заявлением и документами, подтверждающими рождение четверых и более детей и воспитание их до 3-летнего возраста (если таких документов нет в материалах пенсионного дела, в органы по труду, занятости и социальной защите).

Уменьшение периода страхового стажа для назначения трудовой пенсии по возрасту по достижении общеустановленного пенсионного возраста женщинам, родившим четверых детей и воспитавшим их до 8-летнего возраста.

Женщинам, родившим четверых детей и воспитавшим их до 8-летнего возраста, трудовая пенсия по возрасту по достижении общеустановленного пенсионного возраста будет назначаться при наличии общего стажа не менее 20 лет и страхового стажа не менее 10 лет.

Справочно: для назначения трудовой пенсии по возрасту на общих основаниях в соответствии с Законом Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении» требуется наличие страхового стажа: в 2021 году — не менее 18 лет; в 2022 году — не менее 18 лет 6 месяцев; в 2023 году — не менее 19 лет; в 2024 году — не менее 19 лет 6 месяцев; в 2025 году — не менее 20 лет.

Увеличение периода предоставления государственной адресной социальной помощи (ГАСП) в виде ежемесячного социального пособия, а также критерия нуждаемости.

Для многодетных семей период предоставления государственной адресной социальной помощи в виде ежемесячного социального пособия увеличивается с 6 до 12 месяцев. Кроме того, увеличивается критерий нуждаемости со 100 до 115 процентов бюджета прожиточного минимума (БПМ) в среднем на душу населения для назначения такого пособия.

Справочно: в настоящее время малообеспеченным семьям и гражданам предоставляется ежемесячное социальное пособие на срок до 6 месяцев.

Размер пособия составляет положительную разность между критерием нуждаемости (100 процентов БПМ в среднем на душу населения) и среднедушевым доходом семьи (гражданина).

Сегодня размер БПМ в среднем на душу населения составляет 246,78 рубля.

Для семей

Проведение одной бесплатной попытки ЭКО.

Супружеским парам, в которых оба супруга являются гражданами Республики Беларусь и возраст супруги не превышает 40 лет, предоставляется право на проведение одной бесплатной попытки экстракорпорального оплодотворения (за исключением ЭКО с использованием донорских половых клеток) при наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний.

Порядок и условия бесплатного предоставления ЭКО, перечень государственных организаций здравоохранения, в которых проводится ЭКО за счет бюджетных средств, будут определены Советом Министров Республики Беларусь.

Для граждан

с инвалидностью

Снижение страхового и общего стажа для назначения трудовой пенсии по возрасту гражданам, которые являлись инвалидами I и (или) II группы.

Гражданам, которые до достижения общеустановленного пенсионного возраста являлись инвалидами I и (или) II группы не менее 10 лет, страховой стаж уменьшается пропорционально времени нахождения на инвалидности:

– на 6 месяцев за каждый полный год нахождения на инвалидности;

– в случае нахождения на инвалидности более 21 года пенсия назначается при наличии страхового стажа не менее 5 лет.

Справочно: при нахождении на инвалидности I и (или) II группы: 11 лет — страховой стаж снижается на 5 лет 6 месяцев; 12 лет — страховой стаж снижается на 6 лет; 13 лет — страховой стаж снижается на 6 лет 6 месяцев; 14 лет — страховой стаж снижается на 7 лет; 15 лет — страховой стаж снижается на 7 лет 6 месяцев; 16 лет — страховой стаж снижается на 8 лет; 17 лет — страховой стаж снижается на 8 лет 6 месяцев; 18 лет — страховой стаж снижается на 9 лет; 19 лет — страховой стаж снижается на 9 лет 6 месяцев; 20 лет — страховой стаж снижается на 10 лет; более 21 года — до 5 лет.

Новые правила о пониженном стаже будут действовать и в отношении граждан, у которых ко времени наступления общеустановленного пенсионного возраста группу инвалидности уже сняли. Главное, чтобы в предшествующий период нахождение на инвалидности I и (или) II группы продолжалось в общей сложности не менее 10 лет.

Одновременно для указанной категории лиц снижено требование к общему стажу: для женщин — с 20 до 15 лет, для мужчин – с 25 до 20 лет.

Также на 5 лет снижен общий стаж инвалидам с детства I и (или) II группы для назначения досрочной пенсии по возрасту по статье 22 Закона Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении».

Для родителей детей-инвалидов

Увеличение размера социальной пенсии родителям детей-инвалидов с третьей и (или) четвертой степенью утраты здоровья, признанных впоследствии инвалидами с детства I группы.

Для родителей детей-инвалидов с третьей и (или) четвертой степенью утраты здоровья, признанных впоследствии инвалидами с детства I группы, осуществляющих уход за инвалидами не менее 20 лет, размер социальной пенсии увеличивается до 130 процентов наибольшей величины бюджета прожиточного минимума пенсионера за два последних квартала (БПМ пенсионера).

На сегодняшний день БПМ пенсионера составляет 187,22 руб.

130 процентов БПМ пенсионера — 243,4 руб.

Для других категорий граждан

Предоставление лицам, имеющим страховой стаж не менее 10 лет, но менее требуемого полного страхового стажа, права на трудовую пенсию по возрасту при неполном страховом стаже: мужчинам — по достижении возраста 65 лет; женщинам — по достижении возраста 60 лет. При определении размера такой пенсии будет учитываться только страховой стаж.

При наличии 10 лет страхового стажа размер пенсии составит 73 процента БПМ пенсионера. За каждый полный год страхового стажа сверх 10 лет пенсия дополнительно увеличивается на 3 процента указанной величины, но не более чем до 100 процентов этой величины.

Женщины, достигшие возраста 60 лет и мужчины — 65 лет, приобретут право на трудовую пенсию по возрасту при неполном страховом стаже при наличии страхового стажа: от 10 до 17 лет — в 2021 году в размере от 73 до 94 процентов БПМ пенсионера; 18 лет — в 2022 году в размере 97 процентов БПМ пенсионера; 19 лет — в 2023 году в размере 100 процентов БПМ пенсионера.

Таким образом, при 19 годах страхового стажа трудовая пенсия по возрасту при неполном страховом стаже увеличится в 1,5 раза по сравнению с социальной пенсией (в июне 2020 г. размер социальной пенсии составляет 123,4 руб.)

Справочно: в 2021 году для назначения трудовой пенсии по возрасту на общих основаниях в полном размере потребуется наличие страхового стажа не менее 18 лет.

Расширение круга лиц, которым может назначаться трудовая пенсия по случаю потери кормильца (смерти кормильца).

Предоставляется право на пенсию по случаю потери кормильца:

– лицам, которым по месту работы предоставлен отпуск по уходу за ребенком умершего кормильца до достижения им возраста 3 лет (при условии, что они не выполняют работу по гражданско-правовому договору, не являются индивидуальными предпринимателями, нотариусами, адвокатами, лицами, осуществляющими виды ремесленной деятельности);

– лицам, которые являются индивидуальными предпринимателями, нотариусами, адвокатами, лицами, осуществляющими виды ремесленной деятельности, но приостановили соответствующую деятельность на период осуществления ухода за ребенком умершего кормильца до достижения им трехлетнего возраста;

– бывшему супругу (бывшей супруге) умершего кормильца при условии невступления в новый брак.

Меры, предусмотренные Указом (за исключением меры, касающейся государственной адресной социальной помощи (ГАСП) многодетным семьям), вступают в силу с 1 января 2021 г.

Мера, касающаяся ГАСП многодетным семьям, вступает в силу с 1 сентября 2020 г.

По всем возникающим вопросам обращаться в отдел пенсионного и материально-бытового обеспечения управления по труду, занятости и социальной защите Несвижского райисполкома по телефонам: 5-90-82, 5-54-52, 5-15-73, 5-19-28, 5-90-26.

Татьяна МУХЛЫНИНА,

заместитель начальника управления — начальник отдела пенсионного и материально-бытового обеспечения управления по труду, занятости и социальной защите Несвижского райисполкома