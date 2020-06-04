Отключение горячей воды в Пинске перенесли до середины июня из-за холодов

Источник материала: Tut.by

Отключение горячей воды в Пинске перенесли до 15 июня из-за холодной погоды, сообщает «Варяг» .





В этом году первые отключения горячей воды в Пинске были запланированы еще в апреле-мае, однако их перенесли на более поздний срок.

Коррективы из-за холодной погоды внесены и в график на июнь.

Как сообщается, отключать горячую воду в этот период будут только в аварийных случаях.