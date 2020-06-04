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Отключение горячей воды в Пинске перенесли до середины июня из-за холодов
04.06.2020 07:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Отключение горячей воды в Пинске перенесли до 15 июня из-за холодной погоды, сообщает
В этом году первые отключения горячей воды в Пинске были запланированы еще в апреле-мае, однако их перенесли на более поздний срок.
Коррективы из-за холодной погоды внесены и в график на июнь.
Как сообщается, отключать горячую воду в этот период будут только в аварийных случаях.
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Отключать горячую воду в этот период будут только в аварийных случаях.
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