Взрыв эмоций, или Чем в очередной раз провинился общественный забор?

Источник материала: Радзiма

Традиция, как правило, это что-то хорошее, ведь нехорошее нет смысла переводить в разряд постоянного. Но вот в нашем районе в последнее время установилась традиция как раз-таки совершенно ненужная, неуместная, плохая, одним словом. Речь о заборах, которые ни в чем и ни перед кем не виноваты, но почему-то регулярно становятся у молодежи «мальчиками для битья». Нет, конечно, это лучше, чем бить друг другу лица, но обычно для драк есть хоть какая-то причина: слово не так сказал, девушку не поделили, «мало уважаешь»… А чем не угодил забор? Как можно объяснить поломанные и вырванные пролеты? Да никак, нет тут никаких разумных доводов.

«Взрыв эмоций…» — так комиссии по делам несовершеннолетних в свое оправдание сказал одиннадцатиклассник глусской школы, отличившийся в одну из майских суббот. Вместе с компанией он провожал друга на «семь ветров», а по пути вместе с этим самым другом решили поупражняться в силовых видах спорта, тренажером им послужил как раз забор. Вот действуют на некоторых товарищей заборы, как красная тряпка на быка. Или, может, ночная атмосфера (дело было, между прочим, после полуночи) каким-то особым образом располагает к противоправным действиям? (Темнота — друг молодежи, но враг заборам!) А может, всё дело в алкоголе, который так и подстегивает проявить себя во всей красе? По крайней мере, медосвидетельствование показало у парня 1,76 промилле. Клятвенно заверял, что пил один, мол, пока догонял ушедших вперед друзей, выпил бутылек водки 0,2 литра. Если всё действительно так, то картинка выглядит тем более странно и настораживающе: 16-летний подросток выпивает один, прямо на ходу… Это при том, что с сентября прошлого года он уже стоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних — в августе прошлого года был задержан за появление в нетрезвом виде.

Как-то даже и банально говорить о том, что страдающие от доморощенных вандалов заборы стоят денег, что на их ремонты тратится рабочее время, его можно было бы использовать для других полезных дел, что ставят эти заборы в конце концов не начальники, не чиновники, а самые обычные люди, которым обидно за свой труд. Но, получается, надо говорить, и надо напоминать, буквально вдалбливать, что не ты делал — не тебе ломать… (Хотя кто ж вспоминает наставления, когда в крови почти два промилле?)

Чем обернулись ночные похождения в этом конкретном случае? Во-первых, пришлось поработать и восстановить забор — за свой счет и своими руками. Во-вторых, постановка на профилактический учет к наркологу. В третьих, штраф за нахождение в нетрезвом виде. Первый раз, в прошлом году, парень отделался предупреждением, теперь — попал на четыре базовые. Это, на минуточку, больше ста рублей. Пообещал, что летом пойдет работать и штраф выплатит сам, маму просить не будет. Да и с чего заплатит мама, если детей у нее пятеро, а зарплата не больше пятисот рублей? Хорошо, что трое младших еще не хулиганят да штрафы не «зарабатывают». А вот самый старший брат, ему уже есть 18, тоже засветился в этой истории — это он купил водку и за вовлечение несовершеннолетнего в распитие спиртных напитков получил штраф 10 базовых. В-четвертых, если «борец с заборами» еще раз в течение года засветится пьяный, встанет вопрос о помещении его в специальное лечебно-воспитательное учреждение. Что касается сломанного забора, может быть заведено уголовное дело, это зависит от разных обстоятельств, которые сейчас проясняет Следственный комитет. В-пятых, в ближайший год парня ждет пристальное внимание самых разных служб, которые будут контролировать его поведение, работать с семьей, с мамой, всё это в соответствии со специально разработанной индивидуальной программой. Участковый, социально-психологический центр, инспекция по делам несовершеннолетних, комиссия по делам несовершеннолетних, нарколог, психолог, педагоги — все они должны будут приходить, беседовать, патрулировать, проверять, вызывать и так далее и тому подобное.

Впрочем, не только должны будут, но уже должны были всё это делать, с того самого момента, как этот парень, как другие такие горе-товарищи только сделали первый шаг по кривой дорожке. Об этом говорил на рабочем совещании председатель Глусского райисполкома Степан Чечуха, требуя не формализма и не галочки, об этом же напоминал на майском заседании комиссии по делам несовершеннолетних ее председатель Дмитрий Тимченко: «Мы можем двадцать и больше раз сходить к ним домой, побеседовать, посмотреть, но всё это без толку, если результат нулевой, если они нас не слышат. Надо менять тактику, систему, надо перестать стесняться качественно исполнять свои обязанности». Да, когда человеку 16 лет, вроде ждешь от него понимания элементарных правил поведения. Если этого нет — значит, на каком-то этапе эти правила прошли мимо него. Да, в первую очередь этим — объяснением правил — должны заниматься родители, а не РОВД, школа, больница и так далее. Но, увы, далеко не все родители — помощники в деле воспитания. Потому, не рассчитывая на мам и пап, а иной раз и спасая ребенка от их пагубного влияния, надо действовать государственным субъектам профилактики. Раз эти службы созданы, значит, от них ждут работы — активной, если надо — даже агрессивной и обязательно действенной, которая предполагает и дает результат.

О. ВАСИЛЕВСКАЯ