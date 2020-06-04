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В Минске под поезд попал молодой мужчина. Он погиб
04.06.2020 10:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске под поезд попал мужчина. Он погиб. Подробности
Вечером 2 июня на железнодорожной станции Минск-Южный под поезд бизнес-класса Минск-Гомель попал 37-летний минчанин. Он погиб на месте. Машинист пытался экстренно затормозить и подавал сигналы, но избежать наезда не удалось. Проводится проверка.
С начала года на железной дороге Беларуси зафиксировано 36 несчастных случаев, из них 25 со смертельным исходом.
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2 июня вечером на ЖД станции «Минск-Южный» под поезд бизнес-класса Минск-Гомель попал 37-летний минчанин. Он погиб на месте.
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