В Минске под поезд попал молодой мужчина. Он погиб

Источник материала: Tut.by

В Минске под поезд попал мужчина. Он погиб. Подробности сообщает МВД Беларуси.

Вечером 2 июня на железнодорожной станции Минск-Южный под поезд бизнес-класса Минск-Гомель попал 37-летний минчанин. Он погиб на месте. Машинист пытался экстренно затормозить и подавал сигналы, но избежать наезда не удалось. Проводится проверка.

С начала года на железной дороге Беларуси зафиксировано 36 несчастных случаев, из них 25 со смертельным исходом.