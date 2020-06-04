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В Минобразования рассказали об особенностях набора в детские сады в этом году

04.06.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Минобразования рассказали об особенностях набора в детские сады в этом году
Начальник главного управления общего среднего, дошкольного и специального образования Министерства образования Светлана Уклейко рассказала корреспонденту БЕЛТА об особенностях набора в детские сады в этом году.

Начальник главного управления напомнила, что направление в детские сады выдается местными исполнительными и распорядительными органами с учетом норм наполняемости групп и в соответствии со списком детей, нуждающихся в получении дошкольного образования. «Комплектование групп учреждений дошкольного образования и перевод воспитанников осуществляется ежегодно на начало учебного года. Вместе с тем Министерством здравоохранения даны разъяснения о том, что запрещается переводить из группы в группу и принимать вновь поступающих детей в сады только в тот период, когда в учреждении дошкольного образования регистрируются случаи инфекции COVID-19 или не закончился период проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий в связи с регистрацией таких случаев», — отметила Светлана Уклейко.

По ее словам, в детских садах приняты необходимые санитарно-эпидемиологические меры и соблюдаются все рекомендации Минздрава. Имеется необходимый запас дезсредств, проводится проветривание помещений, ежедневно осуществляется проверка индивидуального состояния каждого ребенка.

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