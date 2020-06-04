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Рост предложения на рынке аренды квартир в Минске продолжается
04.06.2020 11:26 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЗа последний месяц, по подсчетам аналитиков, в онлайн-пространстве размещено свыше 5 тысяч объявлений. Это на 12 % больше, чем месяцем ранее. По словам экспертов, это абсолютный рекорд за 5 последних лет. Спрос на долгосрочную аренду квартир пока остается довольно низким по меркам летних или осенних месяцев, но некоторое оживление в мае все же началось. Активность по поиску съемного жилья в Минске выросла по итогам месяца на четверть. По словам риелторов, по опыту прошлых лет тенденция к росту спроса должна продолжиться в ближайшие месяцы.
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За последний месяц, по подсчетам аналитиков, в онлайн-пространстве размещено свыше 5 тысяч объявлений. Это на 12 % больше, чем месяцем ранее. По словам экспертов, это...
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