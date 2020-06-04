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Транспортная инспекция информирует о новых изменениях

04.06.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Транспортная инспекция информирует о новых изменениях
29.05.2020  опубликовано  постановление  Совета  Министров Республики  Беларусь  от  28  мая  2020  г.  №  321  «Об  изменении постановления  Совета  Министров  Республики  Беларусь  от  25  марта 2020  г.  №  171»

Основные  изменения,  предусмотренные  указанным постановлением:  расширена  категория  водителей,  на  которых  распространяется  требование  о  движении  по  республиканским  автомобильным  дорогам  и  остановке  в  пунктах,  указанных  в  приложении  1  к  Постановлению  Совета Министров  Республики  Беларусь  от  25  марта  2020  г.  №  171  и  которым  выдается  требование  по  приложению  2:  водители,  следующие  транзитом через  территорию  Республики  Беларусь  на  транспортных  средствах, предназначенных  для  выполнения  международных  автомобильных перевозок  (как  с  грузом,  пассажирами  (за  исключением  регулярных перевозок  пассажиров),  так  и  без  них); расширен  перечень  пунктов,  на  которых  возможна  остановка (стоянка)  для  отдыха  и  питания  водителей,  заправки  транспортных средств; изменена  форма  выдаваемого  водителям  требования  с необходимостью  внесения  паспортных  данных  (приложение  2  к Постановлению  Совета  Министров  Республики  Беларусь  от  25  марта2020  г.  №  171).

Постановление  №  321  вступило  в  силу  после  его  официального опубликования:  с  30  мая  2020  года.

 

Начальника регионального отдела контроля на платных дорога в г. Пинск  С.А. Солоснюк.

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