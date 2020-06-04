Транспортная инспекция информирует о новых изменениях

Источник материала: Полесская правда



29.05.2020 опубликовано постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28 мая 2020 г. № 321 «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 25 марта 2020 г. № 171»

Основные изменения, предусмотренные указанным постановлением: расширена категория водителей, на которых распространяется требование о движении по республиканским автомобильным дорогам и остановке в пунктах, указанных в приложении 1 к Постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 25 марта 2020 г. № 171 и которым выдается требование по приложению 2: водители, следующие транзитом через территорию Республики Беларусь на транспортных средствах, предназначенных для выполнения международных автомобильных перевозок (как с грузом, пассажирами (за исключением регулярных перевозок пассажиров), так и без них); расширен перечень пунктов, на которых возможна остановка (стоянка) для отдыха и питания водителей, заправки транспортных средств; изменена форма выдаваемого водителям требования с необходимостью внесения паспортных данных (приложение 2 к Постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 25 марта2020 г. № 171).

Постановление № 321 вступило в силу после его официального опубликования: с 30 мая 2020 года.

Начальника регионального отдела контроля на платных дорога в г. Пинск С.А. Солоснюк.