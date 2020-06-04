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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Научный детский лагерь работает в Минске Превратиться в настоящего экспериментатора или исследователя. Тематические программы для школьников на каникулах подготовили столичные образовательные центры....

Превратиться в настоящего экспериментатора или исследователя. Тематические программы для школьников на каникулах подготовили столичные образовательные центры. Одно из направлений - научное. Школьники в игровой форме изучают законы физики, вместе с учителями проводят химические опыты, а также участвуют в познавательных квестах.Для школьников сейчас предлагают и онлайн-курсы. В виртуальном формате можно изучить программирование, иностранные языки, а также освоить творческие направления.