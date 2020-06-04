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Научный детский лагерь работает в Минске
04.06.2020 16:20 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПревратиться в настоящего экспериментатора или исследователя. Тематические программы для школьников на каникулах подготовили столичные образовательные центры. Одно из направлений - научное. Школьники в игровой форме изучают законы физики, вместе с учителями проводят химические опыты, а также участвуют в познавательных квестах.
Для школьников сейчас предлагают и онлайн-курсы. В виртуальном формате можно изучить программирование, иностранные языки, а также освоить творческие направления.
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Превратиться в настоящего экспериментатора или исследователя. Тематические программы для школьников на каникулах подготовили столичные образовательные центры....
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