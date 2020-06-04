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Прогноз погоды на 5 июня

04.06.2020 16:06 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Погодные условия будет определять область пониженного атмосферного давления, днем по южной половине республики скажется влияние фронтального раздела, вслед за которым начнет поступать теплая воздушная масса.

Минск +6 +8,  +20 +22

Гродно +6 +8, +20 +22

Брест +7 +9, +22 +24

Гомель +9 +11, +20 +22

Могилев +8 +10, +19 +21

Витебск +7 +9, +18 +20

6 июня (суббота). Облачно с прояснениями. Кратковременный дождь. Ветер южный, юго-западный 4-9 м/с +21 +23

7 июня (воскресение). Облачно с прояснениями. Кратковременный дождь. Ветер южной четверти 4-9 м/с +24 +26

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Погодные условия будет определять область пониженного атмосферного давления, днем по южной половине республики скажется влияние фронтального раздела, вслед за...
 
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