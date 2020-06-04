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Прогноз погоды на 5 июня
04.06.2020 16:06 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПогодные условия будет определять область пониженного атмосферного давления, днем по южной половине республики скажется влияние фронтального раздела, вслед за которым начнет поступать теплая воздушная масса.
Минск +6 +8, +20 +22
Гродно +6 +8, +20 +22
Брест +7 +9, +22 +24
Гомель +9 +11, +20 +22
Могилев +8 +10, +19 +21
Витебск +7 +9, +18 +20
6 июня (суббота). Облачно с прояснениями. Кратковременный дождь. Ветер южный, юго-западный 4-9 м/с +21 +23
7 июня (воскресение). Облачно с прояснениями. Кратковременный дождь. Ветер южной четверти 4-9 м/с +24 +26
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Погодные условия будет определять область пониженного атмосферного давления, днем по южной половине республики скажется влияние фронтального раздела, вслед за...
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