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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 900 000 долларов нашли правоохранители во время обыска в доме блогера Тихановского Как сообщили сегодня в МВД Беларуси, 3 июня проводился обыск в установленном порядке в дачном доме, собственником которого является мать задержанного Сергея...

Как сообщили сегодня в МВД Беларуси, 3 июня проводился обыск в установленном порядке в дачном доме, собственником которого является мать задержанного Сергея Тихановского. С санкции прокуратуры в присутствии понятых и матери обнаружены радиостанции, финансово-хозяйственные документы, печати субъекта хозяйствования, машинка для счета денег и сами деньги - 900 000 долларов США. Отвечая на вопросы правоохранителей, мать подтвердила, что это деньги ее и сына.Напомним,, где сбор подписей перерос в несанкционированный митинг, во время которого произошла потасовка. В результате пострадали сотрудники милиции.