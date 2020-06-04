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900 000 долларов нашли правоохранители во время обыска в доме блогера Тихановского

04.06.2020 15:52 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Как сообщили сегодня в МВД Беларуси, 3 июня проводился обыск в установленном порядке в дачном доме, собственником которого является мать задержанного Сергея Тихановского. С санкции прокуратуры в присутствии понятых и матери обнаружены радиостанции, финансово-хозяйственные документы, печати субъекта хозяйствования, машинка для счета денег и сами деньги - 900 000 долларов США. Отвечая на вопросы правоохранителей, мать подтвердила, что это деньги ее и сына.

Напомним, Сергей Тихановский был задержан после инцидента в Гродно, где сбор подписей перерос в несанкционированный митинг, во время которого произошла потасовка. В результате пострадали сотрудники милиции.

 
Теги: Гродно
 
 
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Как сообщили сегодня в МВД Беларуси, 3 июня проводился обыск в установленном порядке в дачном доме, собственником которого является мать задержанного Сергея...
 
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