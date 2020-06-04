|
Синоптики обещают грозы во второй половине дня, в том числе и по Минску
04.06.2020 15:48 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
4 июня ожидаются грозы по большей части территории страны, в том числе и по Минску. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромет Минприроды.
«Сегодня, 4 июня, в период с 15 до 21 часа на большей части территории ожидаются грозы», — говорится в сообщении.
Грозы пройдут также по Минской области и Минску.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Сегодня, 4 июня, в период с 15 до 21 часа на большей части территории ожидаются грозы», - говорится в сообщении.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)