Синоптики обещают грозы во второй половине дня, в том числе и по Минску

Источник материала: Tut.by

4 июня ожидаются грозы по большей части территории страны, в том числе и по Минску. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромет Минприроды.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Сегодня, 4 июня, в период с 15 до 21 часа на большей части территории ожидаются грозы», — говорится в сообщении.

Грозы пройдут также по Минской области и Минску.

Рекомендации МЧС при грозе Чтобы избежать поражения молнией, по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы.

Во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн.

Отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов.

Если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в автомобиле.