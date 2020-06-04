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Синоптики обещают грозы во второй половине дня, в том числе и по Минску

04.06.2020 15:48 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

4 июня ожидаются грозы по большей части территории страны, в том числе и по Минску. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромет Минприроды.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Сегодня, 4 июня, в период с 15 до 21 часа на большей части территории ожидаются грозы», — говорится в сообщении.

Грозы пройдут также по Минской области и Минску.

Рекомендации МЧС при грозе

  • Чтобы избежать поражения молнией, по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы.
  • Во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн.
  • Отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов.
  • Если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в автомобиле.

 
Теги: Минск
 
 
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«Сегодня, 4 июня, в период с 15 до 21 часа на большей части территории ожидаются грозы», - говорится в сообщении.
 
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