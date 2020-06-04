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Дикий олень поселился в Чижовке
04.06.2020 16:06 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПредставители дикой природы осваивают территории мегаполиса! Жители микрорайона Чижовка заметили оленя, который прибился к стаду лошадей и уже не первый день пасется вместе с ними около реки Свислочь. Как нам объяснили специалисты, рогатое животное, скорее всего, попало в город из леса и приняло коней за своих сородичей. Пока за оленем рекомендуют наблюдать с безопасного расстояния, чтобы его не напугать.
Вскоре специалисты лесного хозяйства проведут осмотр оленя и выяснят обстоятельства его появления в мегаполисе. Если копытное получило травму, скорее всего, его отправят в зоопарк, если просто заплутало - помогут вернуться в дикую природу.
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Представители дикой природы осваивают территории мегаполиса! Жители микрорайона Чижовка заметили оленя, который прибился к стаду лошадей и уже не первый день...
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