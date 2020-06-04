Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Дикий олень поселился в Чижовке Представители дикой природы осваивают территории мегаполиса! Жители микрорайона Чижовка заметили оленя, который прибился к стаду лошадей и уже не первый день...

Представители дикой природы осваивают территории мегаполиса! Жители микрорайона Чижовка заметили оленя, который прибился к стаду лошадей и уже не первый день пасется вместе с ними около реки Свислочь. Как нам объяснили специалисты, рогатое животное, скорее всего, попало в город из леса и приняло коней за своих сородичей. Пока за оленем рекомендуют наблюдать с безопасного расстояния, чтобы его не напугать.Вскоре специалисты лесного хозяйства проведут осмотр оленя и выяснят обстоятельства его появления в мегаполисе. Если копытное получило травму, скорее всего, его отправят в зоопарк, если просто заплутало - помогут вернуться в дикую природу.