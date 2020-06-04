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В столице капитально ремонтируют дворовые территории

04.06.2020 16:06 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Еще больше возможностей для игр и занятий спортом! В столице капитально ремонтируют дворовые территории. Устанавливают новое детское и спортивное оборудование, ремонтируют пешеходные зоны и велопарковки. Сейчас работы ведутся на шести объектах - по улицам Короля, Рокоссовского, Варвашени, Сердича и Ломоносова. Всего же комплексное благоустройство запланировано в 12 дворах.

Уже в Минске установлено около двухсот детских игровых комплексов, высажено более 10 тысяч деревьев и кустов. К благоустройству присоединяются и сами жители.

 
Теги: Минск
 
 
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Еще больше возможностей для игр и занятий спортом! В столице капитально ремонтируют дворовые территории. Устанавливают новое детское и спортивное оборудование,...
 
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