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В Бресте также решили пока не отключать горячую воду
04.06.2020 15:36 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Запланированное на начало июня отключение горячей воды в некоторых микрорайонах Бреста отложено, сообщает
Соответствующее решение принял горисполком. Планируется, что «мораторий» продлится до 15 июня.
Напомним, аналогичное
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Планируется, что «мораторий» продлится до 15 июня.
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