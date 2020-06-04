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В Витебске скоро откроется для транспорта новый путепровод в центре города
04.06.2020 17:58 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНа возведении Полоцкого путепровода в Витебске сейчас больше говорят о сделанном, чем о том, что планируют. Здесь уже не видно многотонных кранов, а один из участков дороги даже открыт для движения, правда, пока он разрешен только для автобусов и скорой.
Сейчас работы сдвинулись на съезде к улице Ленинградской. Здесь, на глубине четырех метров, интенсивно протекали грунтовые воды, что тормозило работу по прокладке инженерных сетей. Но проблему решили и сейчас активно наверстывают упущенное.
А вот на съезде на улицу Титова кладут не только асфальт, но и приступили к обустройству трамвайных остановок. Установлены светофоры, которые ждут времени подать зеленый сигнал. На самом же путепроводе сейчас монтируют рельсы. А также идет монтаж ограждений. Сделаны они из нержавеющей стали, которая не требует покраски. Материал отечественный. Как и само оформление путепровода - с национальным колоритом.
Михаил Казуров, начальник отдела технадзора УКС Витебского облисполкома: "Так как наш путепровод находится в центре города, предусмотрена установка ограждения с белорусским орнаментом. В начале и конце путепровода будут тумбы с геральдикой города, что украсит наш путепровод".
Кстати, четыре витебских герба, которые установят вот на этих тумбах, будут размером метр на полтора. Следующим важнейшим этапом строительства путепровода станет экспертиза. А значит, недалеко то время, когда по мосту пойдет транспорт.
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На возведении Полоцкого путепровода в Витебске сейчас больше говорят о сделанном, чем о том, что планируют. Здесь уже не видно многотонных кранов, а один из...
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