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В Витебске скоро откроется для транспорта новый путепровод в центре города

04.06.2020 17:58 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

На возведении Полоцкого путепровода в Витебске сейчас больше говорят о сделанном, чем о том, что планируют. Здесь уже не видно многотонных кранов, а один из участков дороги даже открыт для движения, правда, пока он разрешен только для автобусов и скорой.

Сейчас работы сдвинулись на съезде к улице Ленинградской. Здесь, на глубине четырех метров, интенсивно протекали грунтовые воды, что тормозило работу по прокладке инженерных сетей. Но проблему решили и сейчас активно наверстывают упущенное. 

А вот на съезде на улицу Титова кладут не только асфальт, но и приступили к обустройству трамвайных остановок. Установлены светофоры, которые ждут времени подать зеленый сигнал. На самом же путепроводе сейчас монтируют рельсы. А также идет монтаж ограждений. Сделаны они из нержавеющей стали, которая не требует покраски. Материал отечественный. Как и само оформление путепровода - с национальным колоритом.

Михаил Казуров, начальник отдела технадзора УКС Витебского облисполкома: "Так как наш путепровод находится в центре города, предусмотрена установка ограждения с белорусским орнаментом. В начале и конце путепровода будут тумбы с геральдикой города, что украсит наш путепровод". 

Кстати, четыре витебских герба, которые установят вот на этих тумбах, будут размером метр на полтора. Следующим важнейшим этапом строительства путепровода станет экспертиза. А значит, недалеко то время, когда по мосту пойдет транспорт.    

 
Теги: Витебск
 
 
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На возведении Полоцкого путепровода в Витебске сейчас больше говорят о сделанном, чем о том, что планируют. Здесь уже не видно многотонных кранов, а один из...
 
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