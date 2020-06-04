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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси набирает популярность сельский дауншифтинг Агропромышленный комплекс Беларуси этим летом пополнит свои ряды экорынком. Большая площадка объединит фермеров со всей страны. Ну, а пока производители...

Агропромышленный комплекс Беларуси этим летом пополнит свои ряды экорынком. Большая площадка объединит фермеров со всей страны. Ну, а пока производители экологически чистой продукции, а также гастроэнтузиасты торгуют онлайн. Некоторые из них, к слову, это минчане, переехавшие в деревню из столицы.О том, как начать агробизнес с нуля, пройти все невзгоды, но раскрутить свой проект, расскажетВ свое время Ксения Вятская сменила столицу на домик в деревне. Мать троих детей, а также фуд-коуч и гастроэнтузиаст и цыплят разводит, и на кухне создает настоящую магию. Чего только здесь нет: топинамбур, сушеная калина, ревень, крафтовый хлеб или деревенское молоко! Ксения уже восемь лет занимается продвижением оригинальных белорусских продуктов. В компании единомышленников две сотни фермеров и такие же гастроэнтузиасты со всей страны.Начиналось все 11 лет назад с нескольких коз. Тогда минчанка и школьный учитель Наталья Зюзева оставила столицу и с головой погрузилась в сельскую жизнь. Азы аграрного дела осваивала самостоятельно. Производство молока - тяжелый труд. Сейчас у Натальи 30 коров и личное подсобное хозяйство. В ассортименте же более 20 видов сыров: есть и выдержанные, и с луком. Товар не из дешевых - в среднем 25 рублей за килограмм, но спрос стабильный. За оригинальный вкус, как у бабушки в деревне, их ценят свыше сотни только постоянных покупателей.Своего рода дауншифтерами стала и семья Путырских. Минчанка Тамара работала в бьюти-индустрии, ее муж Андрей в IT-сфере. Но однажды они все оставили и выбрали село. С ходу ничего не получалось: намучились и с картошкой, и с малиной. То засуха, то технологии не те. И вот на горизонте появилась спаржа. Фермеры из Столбцовского районы стали пионерами в выращивании этой культуры. И не прогадали: да, урожай только на третий год. Но торговые сети его целиком забирают при весьма неплохой закупочной цене - 25 рублей за килограмм экопродукции!Для того чтобы открыть для себя что-то новое, необычное и вкусное, не обязательно ехать далеко! Приобщиться к экопродуктам можно и в некоторых столичных ресторанах и кафе, где проводят дегустации в формате "Завтрак с фермером".