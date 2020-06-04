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Мучают судороги? Упражнения снимут болевой синдром
04.06.2020 17:30 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTУпражнения очень простые, но очень эффективные. Если регулярно заниматься, то снимете болевой синдром и через какое-то время забудете о судорогах.
Одна из причин судорог - гипоксия мышц, т.е. недостаточное снабжение мышц кровью и кислородом. Поэтому очень важно соблюдать режим физической активности и отдыха.
Упражнения можно делать для профилактики, можно делать в тот момент, когда проснулись от резкой боли в ноге. Это ужасное ощущение, после этого заснуть проблематично.
Если вы будете делать упражнения перед сном, судороги будут беспокоить вас реже и реже.
Допустим, судорога правой ноги. Обязательно максимально тянем носок на себя.
Если получится, садимся в кровати. Здоровую ногу ставим согнутой в колене, ту, которая подвержена судороге, за носок тянем на себя принудительно. Если не можете сделать лежа и нога настолько сильно зажата, помогаем это делать с помощью рук сидя.
Второе упражнение очень эффективно. Ставим ногу на ногу, сжимаем пальчики на ноге в кулак. И стараемся сделать вращательные движения.
Эти упражнения делаем в болевой момент или для профилактики.
Если в момент, когда вы вращаете ногой, есть болевые ощущения, значит, вы все делаете правильно.
Очень важно, чтобы пальцы были собраны в кулак!
Плюс еще полезна ходьба на пятках и ходьба на носках. Контрастные ванночки перед сном.
Это все очень поможет.
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Упражнения очень простые, но очень эффективные. Если регулярно заниматься, то снимете болевой синдром и через какое-то время забудете о судорогах. Одна из причин...
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