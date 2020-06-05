Тепло, но дождь с грозой. Погода в Витебске в выходные

Источник материала: Tut.by

В выходные ожидается более теплая, чем на рабочей неделе, погода. Но и в субботу, и в воскресенье в прогнозе дождь.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В субботу — до 22 градусов тепла. Дождь и гроза.

В воскресенье потеплеет до +26. Утром солнечно, но днем возможен дождь с грозой.

Хороших выходных, друзья!

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