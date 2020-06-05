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Тепло, но дождь с грозой. Погода в Витебске в выходные
05.06.2020 08:14 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В выходные ожидается более теплая, чем на рабочей неделе, погода. Но и в субботу, и в воскресенье
В субботу — до 22 градусов тепла. Дождь и гроза.
В воскресенье потеплеет до +26. Утром солнечно, но днем возможен дождь с грозой.
Хороших выходных, друзья!
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В выходные ожидается более теплая, чем на рабочей неделе, погода. Но и в субботу, и в воскресенье в прогнозе дождь.
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