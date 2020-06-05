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Тепло, но дождь с грозой. Погода в Витебске в выходные

05.06.2020 08:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В выходные ожидается более теплая, чем на рабочей неделе, погода. Но и в субботу, и в воскресенье в прогнозе дождь.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В субботу — до 22 градусов тепла. Дождь и гроза.

В воскресенье потеплеет до +26. Утром солнечно, но днем возможен дождь с грозой.

Хороших выходных, друзья!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY.

 
 
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В выходные ожидается более теплая, чем на рабочей неделе, погода. Но и в субботу, и в воскресенье в прогнозе дождь.
 
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