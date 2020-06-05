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Жара и дождь. Все о погоде в Бресте в выходные
05.06.2020 08:14 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В выходные в Брест наконец-то придет лето, но с кратковременными дождями, грозой и сильным ветром, предупреждают погодные сервисы.
В субботу будет облачно, возможен дождь. Вероятность осадков небольшая — 52%, сообщает
В воскресенье будет небольшая облачность. Возможны дожди с грозами. Вероятность осадков — 54%. Утром столбик термометра поднимется до +22°С. Во второй половине дня воздух прогреется до +25°С.
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В выходные в Брест наконец-то придет лето, но с кратковременными дождями, грозой и сильным ветром.
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