Жара и дождь. Все о погоде в Бресте в выходные

Источник материала: Tut.by

В выходные в Брест наконец-то придет лето, но с кратковременными дождями, грозой и сильным ветром, предупреждают погодные сервисы.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В субботу будет облачно, возможен дождь. Вероятность осадков небольшая — 52%, сообщает AccuWeather . В первой половине дня воздух прогреется до +22°С. После обеда будет на 2 градуса теплее, но ожидается усиление ветра — порывы будут достигать 14 м/с, передает pogoda.by .

В воскресенье будет небольшая облачность. Возможны дожди с грозами. Вероятность осадков — 54%. Утром столбик термометра поднимется до +22°С. Во второй половине дня воздух прогреется до +25°С.

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