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Жара и дождь. Все о погоде в Бресте в выходные

05.06.2020 08:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В выходные в Брест наконец-то придет лето, но с кратковременными дождями, грозой и сильным ветром, предупреждают погодные сервисы.


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В субботу будет облачно, возможен дождь. Вероятность осадков небольшая — 52%, сообщает AccuWeather. В первой половине дня воздух прогреется до +22°С. После обеда будет на 2 градуса теплее, но ожидается усиление ветра — порывы будут достигать 14 м/с, передает pogoda.by.

В воскресенье будет небольшая облачность. Возможны дожди с грозами. Вероятность осадков — 54%. Утром столбик термометра поднимется до +22°С. Во второй половине дня воздух прогреется до +25°С.

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

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Теги: Брест
 
 
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В выходные в Брест наконец-то придет лето, но с кратковременными дождями, грозой и сильным ветром.
 
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