ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Разработки для космоса - тема новой серии проекта "На контроле Президента"

05.06.2020 09:50 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Космический аппарат превзойдет по многим параметрам своего предшественника и, по ожиданиям специалистов белорусской космической отрасли, войдет в топ-5 лучших в мире. Прямо сейчас с 8 спутников за Землей наблюдает аппаратура, созданная в Беларуси. Разрешение в 2 метра позволяет справляться с рядом задач. Новый спутник позволит рассмотреть детали гораздо четче.

Дмитрий Сикорский, начальник научно-конструкторского управления "Космос" ОАО "Пеленг": "Муравья, конечно, нет. Но, когда спутники дают разрешение меньше одного метра, то мы уверенно рассматриваем автомобили, видим их лобовые стекла. А когда есть разрешение меньше 0,5 метра, то мы можем посчитать точки - людей, которые идут по дороге. По своим качественным характеристикам он будет лучше раз в пять. Это соответствует уровню мировому, который востребован или завтра будет востребован".

Зеркала, лидары, оптические системы, микросхемы, способные работать в экстремальных условиях. Разработки для космоса - как лакмусовая бумажка возможностей белорусской промышленности. Это тема новой серии проекта АТН "На контроле Президента". Эфир - в субботу сразу после "Панорамы".

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Космический аппарат превзойдет по многим параметрам своего предшественника и, по ожиданиям специалистов белорусской космической отрасли, войдет в топ-5 лучших в...
 
Новости дня
Новости общества
 
Тепло, но дождь с грозой. Погода в Витебске в выходные
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

04.06.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
05.06.2020
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Lida.Info
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика