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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Разработки для космоса - тема новой серии проекта "На контроле Президента" Космический аппарат превзойдет по многим параметрам своего предшественника и, по ожиданиям специалистов белорусской космической отрасли, войдет в топ-5 лучших в...

Космический аппарат превзойдет по многим параметрам своего предшественника и, по ожиданиям специалистов белорусской космической отрасли, войдет в топ-5 лучших в мире. Прямо сейчас с 8 спутников за Землей наблюдает аппаратура, созданная в Беларуси. Разрешение в 2 метра позволяет справляться с рядом задач. Новый спутник позволит рассмотреть детали гораздо четче.Зеркала, лидары, оптические системы, микросхемы, способные работать в экстремальных условиях. Разработки для космоса - как лакмусовая бумажка возможностей белорусской промышленности. Это тема новой серии проекта АТН. Эфир - в субботу сразу после