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Разработки для космоса - тема новой серии проекта "На контроле Президента"
05.06.2020 09:50 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTКосмический аппарат превзойдет по многим параметрам своего предшественника и, по ожиданиям специалистов белорусской космической отрасли, войдет в топ-5 лучших в мире. Прямо сейчас с 8 спутников за Землей наблюдает аппаратура, созданная в Беларуси. Разрешение в 2 метра позволяет справляться с рядом задач. Новый спутник позволит рассмотреть детали гораздо четче.
Дмитрий Сикорский, начальник научно-конструкторского управления "Космос" ОАО "Пеленг": "Муравья, конечно, нет. Но, когда спутники дают разрешение меньше одного метра, то мы уверенно рассматриваем автомобили, видим их лобовые стекла. А когда есть разрешение меньше 0,5 метра, то мы можем посчитать точки - людей, которые идут по дороге. По своим качественным характеристикам он будет лучше раз в пять. Это соответствует уровню мировому, который востребован или завтра будет востребован".
Зеркала, лидары, оптические системы, микросхемы, способные работать в экстремальных условиях. Разработки для космоса - как лакмусовая бумажка возможностей белорусской промышленности. Это тема новой серии проекта АТН
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Космический аппарат превзойдет по многим параметрам своего предшественника и, по ожиданиям специалистов белорусской космической отрасли, войдет в топ-5 лучших в...
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