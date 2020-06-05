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Отстояли. В борьбу за центр для инвалидов «Радуга» в Мозыре вмешался губернатор - и его теперь не закроют
05.06.2020 09:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Мозырский центр медицинской реабилитации для детей-инвалидов и молодых инвалидов с психоневрологическими заболеваниями «Радуга» не будут закрывать и перепрофилировать под детский сад,
Напомним, местные власти хотели закрыть учреждение уже 1 июля, объясняя свое решение тем, что в микрорайоне нужен детский сад. Его и планировали разместить в здании центра.
Несогласные с позицией властей местные жители
«Центр проработал много лет, посещают его более 50 инвалидов разного возраста. Работа в центре построена таким образом, что детки с ограниченными возможностями получают здесь не только нужное им лечение и процедуры, но и проходят обучение, занимаются с узкими специалистами (дефектологи-логопеды, психологи), общаются, проводят совместные праздники и мероприятия. Для наших деток центр давно стал вторым домом, где их любят и ждут», — объясняли противники закрытия учреждения.
Взамен «Радуги» людям предлагали посещать центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, а также отделение дневного пребывания инвалидов территориального центра социального обслуживания населения.
Но местные с ограниченными возможностями уверены, что с закрытием центра они лишатся качественного лечения, а также медицинской, социальной, педагогической и психологической реабилитации.
Центр медицинской реабилитации для детей-инвалидов и молодых инвалидов с психоневрологическими заболеваниями «Радуга» был создан в 1995 году и работает по принципу дневного стационара. Здесь проводят медицинскую, социальную, педагогическую и психологическую реабилитацию.
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Отстояли. В борьбу за центр для инвалидов «Радуга» в Мозыре вмешался губернатор - и его теперь не закроют
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