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С 1 мая только в Минском районе спасатели достали из воды 10 человек

05.06.2020 10:18 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Беларусь приходит долгожданное тепло. Правда, синоптики вместе с настоящей летней температурой - до 24 градусов - прогнозируют дожди. Тем не менее к купальному сезону на водоемах все готово. Сотрудники ОСВОД работают на пляжах ежедневно и регулярно выезжают на осмотр акватории. На дежурстве и медработники. Все прибрежные зоны оснащены специальными табличками, которые указывают на безопасные места для купания.

С 1 мая только в Минском районе спасатели достали из воды 10 человек. Эксперты напоминают простые правила безопасности: заходить в воду в строго определенных местах, не плавать за буями и не оставлять детей без присмотра.

 
 
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В Беларусь приходит долгожданное тепло. Правда, синоптики вместе с настоящей летней температурой - до 24 градусов - прогнозируют дожди. Тем не менее к купальному...
 
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