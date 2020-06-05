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Жара идет! Погода в Могилеве в выходные

05.06.2020 08:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Готовим шорты и босоножки — жара идет в Могилев. Похоже, июнь вспомнил, что он лето, и готов выдать нам в эти выходные до +26 °С. Правда, дожди и даже гроза тоже ожидаются. Но вся следующая неделя обещает быть солнечной и жаркой, прогнозирует pogoda.by.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сегодня, 5 мая, будет переменная облачность, днем возможны кратковременные дожди, ночью — дождь, гроза. Температура воздуха прогреется до +17 °С.

В субботу ожидается уже до +21 °С, но погода тоже будет нестабильной — то солнце, то дождь. Днем возможна гроза.

В воскресенье, 7 июня, прогнозируют ясную солнечную погоду и до +26 °С. Ветер немного усилится, но будет теплым.

В понедельник станет еще теплее: +18…+27 °С. Погода будет ясной.

За точным прогнозом погоды в своем городе следи на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Могилев
 
 
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Грозу с дождями в выходные тоже ждем.
 
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