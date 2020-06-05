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Это лето! Погода в Гомеле в выходные
05.06.2020 09:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Но вот и дождались — завтра лето! Самое настоящее: с солнцем, бездонным голубым небом и… жарой. Да-да,
В субботу — облачно с прояснениями, +26°C, во второй половине дня возможны грозы.
В воскресенье — +28°C, ясно и безветренно.
Хороших выходных, друзья!
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Но вот и дождались - завтра лето!
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