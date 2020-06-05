Это лето! Погода в Гомеле в выходные

Источник материала: Tut.by

Но вот и дождались — завтра лето! Самое настоящее: с солнцем, бездонным голубым небом и… жарой. Да-да, по данным pogoda.by, в выходные в Гомеле до +28°C.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В субботу — облачно с прояснениями, +26°C, во второй половине дня возможны грозы.

В воскресенье — +28°C, ясно и безветренно.

Хороших выходных, друзья!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY .