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Экзотическую контрабанду задержали на белорусско-украинской границе

05.06.2020 13:34 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Экзотическая контрабанда. Белорусские пограничники задержали двух украинцев без документов, которые пытались перевезти в нашу страну из Украины около 500 особей попугаев. Госграницу мужчины нарушили на участке пограничного поста "Боровое". Птиц доставили в ветеринарную службу. Начат административный процесс.

 
 
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Экзотическая контрабанда. Белорусские пограничники задержали двух украинцев без документов, которые пытались перевезти в нашу страну из Украины около 500 особей...
 
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