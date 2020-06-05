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Долгожданное лето. В выходные в Беларуси до плюс 29
05.06.2020 13:48 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНа выходных до плюс 29. По-настоящему летняя погода приходит в Беларусь. Однако тепло будут сопровождать кратковременные дожди и даже грозы. В начале следующей недели тепло сохранится. При этом в прогнозах вновь дожди и грозы.
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На выходных до плюс 29. По-настоящему летняя погода приходит в Беларусь. Однако тепло будут сопровождать кратковременные дожди и даже грозы. В начале следующей...
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