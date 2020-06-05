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Награды нашли своих героев в смотре-конкурсе «Спасатели глазами детей»

05.06.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Награды нашли своих героев в смотре-конкурсе «Спасатели глазами детей»
Во всех уголках республики победители творческого конкурса «Спасатели глазами детей» республиканского и областного этапов получают заслуженные награды и призы.

В ГУО «Средняя школа №11 г.Пинска» чествовали победителей областного этапа в номинации «Скульптура малых форм». Скульптура «Боевая работа пожарных в период становления пожарного дела» на областном этапе заняла 1-ое место. Дипломами и памятными подарками награждены учащиеся 8 «А» класса Данилович Юлия, Широкова Яна и Петрошевич Анастасия. Рисунок «Спасение из огня» Алины Явош учащейся 10 «А» класс занял 2-ое место на областном этапе.

Первый заместитель начальника отдела Владимир Рябых вручил диплом за 1-ое место и подарок в номинации «Стихотворение» Верич Елизавете учащейся 3 «А» класса ГУО «Пинковичская средняя школа имени Я.Коласа» Пинского района.

Скульптура «Боевая работа пожарных в период становления пожарного дела» учащихся средней школы №11 приняла участие в республиканской выставке работ. Жюри конкурса оценило и свои награды нашли своих героев.

Работники Пинского горрайотдела по ЧС, вручавшие лауреатам конкурса награды, пожелали им новых творческих побед, здоровья и креативных идей. Поздравления прозвучали не только в адрес виновников торжества, но и педагогов, которые поддержали и развили творческие таланты детей.

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