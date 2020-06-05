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В Беларусь прибыла вторая партия добрососедской помощи от Польши
05.06.2020 17:44 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНаша страна приняла более 40 грузовиков гуманитарной помощи из Польши: аппараты ИВЛ, лекарственные препараты, средства индивидуальной защиты, в том числе несколько миллионов одноразовых масок и перчаток, антисептики и ПЦР-тесты. Это уже вторая и самая крупная из партий груза помощи, направленных странами-соседками. Она будет передана Республиканскому центру организации медицинского реагирования, а также в медучреждения Гродно и Гродненской области.
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Наша страна приняла более 40 грузовиков гуманитарной помощи из Польши: аппараты ИВЛ, лекарственные препараты, средства индивидуальной защиты, в том числе...
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