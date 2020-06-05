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До 26 с плюсом. По-настоящему летняя погода наконец приходит
05.06.2020 17:44 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОднако при этом сохранятся кратковременные осадки, прогнозируют и грозы. Завтра ночью в Минске до 15, днем воздух прогреется до 24 градусов. В воскресенье потеплеет еще больше. Тепло сохранится и в начале следующей недели. При этом в прогнозах синоптиков опять дожди и грозы.
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Однако при этом сохранятся кратковременные осадки, прогнозируют и грозы. Завтра ночью в Минске до 15, днем воздух прогреется до 24 градусов. В воскресенье потеплеет...
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