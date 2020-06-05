Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Летний сезон стартовал на самом большом уличном фуд-корте Минска На одной площадке - пятнадцать фуд-траков и павильонов с разной уличной едой и обновленным меню. Блюда разных стран можно попробовать ежедневно с двенадцати дня и...

На одной площадке - пятнадцать фуд-траков и павильонов с разной уличной едой и обновленным меню. Блюда разных стран можно попробовать ежедневно с двенадцати дня и до двадцати трех вечера. В центре площадки новый арт-объект - огромное опрокинутое кашпо с песком. А сцену перенесли на открытый воздух, чтобы разгруппировать посетителей.В целом в этом сезоне площадка приобрела новый вид. На территории впервые установили настоящие морские контейнеры и новые террасы, где можно спрятаться от солнца и дождя.