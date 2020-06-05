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Летний сезон стартовал на самом большом уличном фуд-корте Минска
05.06.2020 17:44 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНа одной площадке - пятнадцать фуд-траков и павильонов с разной уличной едой и обновленным меню. Блюда разных стран можно попробовать ежедневно с двенадцати дня и до двадцати трех вечера. В центре площадки новый арт-объект - огромное опрокинутое кашпо с песком. А сцену перенесли на открытый воздух, чтобы разгруппировать посетителей.
В целом в этом сезоне площадка приобрела новый вид. На территории впервые установили настоящие морские контейнеры и новые террасы, где можно спрятаться от солнца и дождя.
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На одной площадке - пятнадцать фуд-траков и павильонов с разной уличной едой и обновленным меню. Блюда разных стран можно попробовать ежедневно с двенадцати дня и...
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