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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Во время беспорядков в США пострадали 279 журналистов Во время беспорядков в США пострадали 279 журналистов - об этом сообщает портал U.S. Press Freedom Tracker. Было зафиксировано 180 нападений на сотрудников СМИ, из них 149 - со...

Во время беспорядков в США пострадали 279 журналистов - об этом сообщает портал U.S. Press Freedom Tracker. Было зафиксировано 180 нападений на сотрудников СМИ, из них 149 - со стороны полиции. Портал насчитал также 67 случаев применения физической силы, 23 случая нападения со слезоточивым газом и 69 - с использованием резиновых пуль и других выстреливаемых средств. В 45 случаях представителей СМИ арестовывали.Белорусский союз журналистов выразил солидарность со своими коллегами. С осуждением атак выступила правозащитная организация "Репортеры без границ".