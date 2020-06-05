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От здоровья до глобальных экономических и политических вопросов. Смотрите "Клуб редакторов" после "Панорамы".

05.06.2020 22:12 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Эпидемиологическая обстановка неизбежно оставляет отпечаток на всех аспектах жизни человека - от личного здоровья до глобальных экономических и политических вопросов.

Как в непростых условиях развивается главная политическая кампания в нашей стране - обсуждают представители ведущих СМИ и эксперты. Разбор нового состава правительства, оценка свежих фактов о кандидатах на пост президента и уроки на чужих ошибках - в центре внимания. 

А также  буря эмоций и жертвы заокеанских протестов. Какие методы пустили в ход для охраны американской демократии? Рассмотрим самые разные подходы  в "Клубе редакторов" сразу после "Панорамы".

 
 
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Эпидемиологическая обстановка неизбежно оставляет отпечаток на всех аспектах жизни человека - от личного здоровья до глобальных экономических и политических...
 
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