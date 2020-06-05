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От здоровья до глобальных экономических и политических вопросов. Смотрите "Клуб редакторов" после "Панорамы".
05.06.2020 22:12 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЭпидемиологическая обстановка неизбежно оставляет отпечаток на всех аспектах жизни человека - от личного здоровья до глобальных экономических и политических вопросов.
Как в непростых условиях развивается главная политическая кампания в нашей стране - обсуждают представители ведущих СМИ и эксперты. Разбор нового состава правительства, оценка свежих фактов о кандидатах на пост президента и уроки на чужих ошибках - в центре внимания.
А также буря эмоций и жертвы заокеанских протестов. Какие методы пустили в ход для охраны американской демократии? Рассмотрим самые разные подходы в "Клубе редакторов" сразу после
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От здоровья до глобальных экономических и политических вопросов. Смотрите "Клуб редакторов" после "Панорамы".
Эпидемиологическая обстановка неизбежно оставляет отпечаток на всех аспектах жизни человека - от личного здоровья до глобальных экономических и политических...
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