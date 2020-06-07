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Помощники Президента - инспекторы по областям и городу Минску в июне проведут прямые телефонные линии
07.06.2020 12:20 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЭто позволит в максимально сжатые сроки принять исчерпывающие меры по разрешению вопросов. Так, 9 июня в Брестском облисполкоме на связь выйдет помощник Президента - инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич, а в Лиозненском райисполкоме - помощник Президента - инспектор по Витебской области Анатолий Линевич. На следующий день в Администрации Партизанского района города Минска по телефону с гражданами пообщается помощник Президента Беларуси - инспектор по городу Минску Виталий Прима.
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Помощники Президента - инспекторы по областям и городу Минску в июне проведут прямые телефонные линии
Это позволит в максимально сжатые сроки принять исчерпывающие меры по разрешению вопросов. Так, 9 июня в Брестском облисполкоме на связь выйдет помощник...
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