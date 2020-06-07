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Православные христиане празднуют Троицу

07.06.2020 09:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

7 июня христиане празднуют один из важнейших религиозных праздников — Троицу. Церковь считает этот день своим днем рождения, в храмах проходят торжественные службы.

Троица относится к «двунадесятым», то есть 12-ти главным церковным праздникам. Православные отмечают ее на 50-й день после Пасхи, католики - на 57-й день.

Название праздник получил в честь сошествия Святого Духа на апостолов, которое им обещал Иисус Христос перед вознесением на небеса. Сошествие Святого Духа указало на тройственность Бога. Именно после этого апостолы заговорили на языках, прежде им неведомых, и стали распространять учение Христа по всему миру. Так родилась церковь, которая объединила людей по всему миру и продолжает и сегодня учить заповедям Христовым.

В Троицу проходит одна из самых красивых служб в году. Храмы украшают ветвями и травой, священники в этот одеты в белые одежды.

В этом году в связи с пандемией глава Белорусской православной церкви митрополит Павел накануне празднования Пасхи обратился к верующим с просьбой не посещать храмы и молиться дома. На Пасху в Беларуси фиксировалось около 500 новых случаев заражения в сутки, сейчас — больше 800. Рекомендации Минздрава остаются прежними: придерживаться социального дистанцирования и носить маски там, где могут быть источники инфекции.

 
 
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7 июня православные празднуют один из важнейших религиозных праздников - Троицу. Церковь считает этот день своим днем рождения, в храмах проходят торжественные...
 
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