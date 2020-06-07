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Лето пришло! Как минчане отдыхают в +20 градусов

07.06.2020 13:12 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На выходных наконец-то потеплело. Синоптики пообещали летнюю погоду на этой неделе, а еще и жару до +30. Минчане не стали терять время и вышли на улицу. Дети купаются в фонтанах, девушки ходят босиком по траве, пары танцуют в парке. Фотослужба TUT.BY запечатлела эти по-настоящему летние моменты.






















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На выходных наконец-то потеплело. Синоптики пообещали летнюю погоду на этой неделе, а еще и жару до +30. Минчане не стали терять время и вышли на улицу. Люди купаются в...
 
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