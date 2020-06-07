Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лунный календарь дачника. 7 - 13 июня 7 июня - выкопайте луковичные растения после цветения. Храните до осени в сухом месте. 8 июня - идеальный день для повторных посевов - моркови, репы, редьки. 9 июня...

7 июня - выкопайте луковичные растения после цветения. Храните до осени в сухом месте.8 июня - идеальный день для повторных посевов - моркови, репы, редьки.9 июня - подстригите весеннецветущие спиреи, удалите сухие и поврежденные ветви.10 июня - проверьте мульчирующий слой в саду и огороде. Все попытки сорняков попасть на участок пресекайте на корню.11 июня - удачный день для борьбы с насекомыми-вредителями. Обработайте сад и от болезней.12 июня - заложите компост.13 июня - подкормите растения органикой. Поторопитесь! Скоро избыток азота будет противопоказан.