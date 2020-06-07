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Лунный календарь дачника. 7 - 13 июня

07.06.2020 14:12 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

7 июня - выкопайте луковичные растения после цветения. Храните до осени в сухом месте.

8 июня - идеальный день для повторных посевов - моркови, репы, редьки.

9 июня - подстригите весеннецветущие спиреи, удалите сухие и поврежденные ветви.

10 июня - проверьте мульчирующий слой в саду и огороде. Все попытки сорняков попасть на участок пресекайте на корню.

11 июня - удачный день для борьбы с насекомыми-вредителями. Обработайте сад и от болезней.

12 июня - заложите компост. 

13 июня - подкормите растения органикой. Поторопитесь! Скоро избыток азота будет противопоказан.

 
 
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7 июня - выкопайте луковичные растения после цветения. Храните до осени в сухом месте. 8 июня - идеальный день для повторных посевов - моркови, репы, редьки. 9 июня...
 
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