|
В Минске с крыши общежития упал студент из Китая
07.06.2020 12:24 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В ночь с субботы на воскресенье в общежитии № 1 БГУКИ упал с крыши китайский студент,
— Это был китайский студент, он оставил записку, — коротко ответили TUT.BY в общежитии.
В Управлении СК по Минску сообщили, что в субботу вечером около одного из домов по улице Рабкоровская было обнаружено тело молодого человека «с признаками падения с высоты».
— Молодой человек 1995 года рождения, — уточнила официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская. — На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, назначена судебно-медицинская экспертиза.
По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ночь с субботы на воскресенье в общежитии № 1 БГУКИ сбросился с крыши китайский студент, сообщает телеграм-канал «отчислено». Эту информацию подтвердили в...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)