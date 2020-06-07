В Минске с крыши общежития упал студент из Китая

Источник материала: Tut.by

В ночь с субботы на воскресенье в общежитии № 1 БГУКИ упал с крыши китайский студент, сообщает телеграм-канал «Отчислено». Эту информацию подтвердили в Управлении Следственного комитета по Минску.



Фото: телеграм-канал «отчислено»

— Это был китайский студент, он оставил записку, — коротко ответили TUT.BY в общежитии.

В Управлении СК по Минску сообщили, что в субботу вечером около одного из домов по улице Рабкоровская было обнаружено тело молодого человека «с признаками падения с высоты».

— Молодой человек 1995 года рождения, — уточнила официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская. — На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, назначена судебно-медицинская экспертиза.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.