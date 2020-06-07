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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Первый женский выпуск в Институте пограничной службы Более 90 выпускников Института пограничной службы получили дипломы об окончании вуза. В этом году впервые из стен учреждения выпустились девушки-офицеры. Как...

Более 90 выпускников Института пограничной службы получили дипломы об окончании вуза. В этом году впервые из стен учреждения выпустились девушки-офицеры. Как показала практика, представительницы прекрасного пола в некоторых вопросах превзошли юношей, о чем свидетельствуют дипломы с отличием у шести выпускниц. Лейтенантские погоны молодым специалистам вручил и глава Госпогранкомитета.С 1993 года в вузе прошли подготовку порядка двух с половиной тысяч офицеров, из них – 28 с золотой медалью, а 122 - с красным дипломом. Восемь выпускников являются командирами воинских частей.