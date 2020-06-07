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В понедельник +30 и оранжевый уровень опасности
07.06.2020 15:22 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Синоптики объявили на понедельник, 8 июня, оранжевый уровень опасности из-за жары.
В дневные часы 8 и 9 июня (понедельник-вторник) по юго-востоку во многих районах, а на остальной территории местами максимальная температура воздуха достигнет +30...32°C, сообщает
Завтра в Минске переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). Температура воздуха +27...29°C. Ветер южный, 4−9 м/с.
В Бресте облачно с прояснениями. Кратковременный дождь (вероятность осадков 70−80%), возможна гроза. Температура воздуха +26...28°C. Ветер южный, 4−9 м/с.
В Витебске переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). Температура воздуха +28...30°C. Ветер южный, 4−9 м/с.
В Гомеле переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). Температура воздуха +28...30°C. Ветер юго-восточный, 4−9 м/с.
В Гродно облачно с прояснениями. Кратковременный дождь (вероятность осадков 80−90%), возможна гроза. Температура воздуха +26...28°C. Ветер южный, 4−9 м/с.
В Могилеве переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). Температура воздуха +28...30°C. Ветер южный, 4−9 м/с.
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Синоптики объявили на понедельник, 8 июня, оранжевый уровень опасности из-за жары.
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