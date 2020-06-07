Почему возникает конкуренция между старшим и младшим ребенком в семье, и что делать

Конкуренция между сиблингами — братьями и сестрами — обычное дело в тех семьях, где родители допускают ошибки в отношениях с детьми.
— Зачастую причина в том, что потребности детей в семье удовлетворяются не одинаково. Желания младшего — в приоритете. Так быть не должно. У старшего складывается впечатление, что его недооценивают и недолюбливают. Важно, чтобы все дети вне зависимости от возраста находились в одинаковой позиции по отношению к родителям. Их потребности и желания имеют одинаковую ценность. Да, они могут быть разными: младший хочет танк, а старший — игровую приставку. Потребности у них одни (в данном примере — в играх), только реализация разная. Так может быть и в еде: младшая дочь желает сладкого, а старшая предпочитает особое питание, так как следит за фигурой. Старайтесь придерживаться баланса и удовлетворять желания детей в равной степени. Если не получается что-то купить обоим сразу, четко обозначайте сроки: с этой зарплаты купили ему, со следующей — тебе.
— Некоторые родители любят говорить: «Уступи младшему! Ты же старший!» Но разве старший должен уступать? И как такие фразы влияют на отношения между братьями и сестрами?
— Между братьями и сестрами должны быть горизонтальные отношения (на равных), между родителями и детьми — вертикальные. Не нужно говорить ребенку: «Раз ты старше, то должен понимать, уступать, жертвовать». Фразы вроде «ты старший и поэтому должен» указывают на вертикальные отношения между детьми. Но дети равны, даже если между ними большая разница в возрасте.
Если ребенок постоянно слышит от родителей: «Уступи ему», то у старшего может начаться отторжение младшего члена семьи. Отношения между братьями и сестрами должны развиваться самостоятельно, без родительского вмешательства. Можно вклиниться в их ссору, если кто-то кого-то ударил. Но не сразу решать, кто прав и виноват, а дать время, условно 5 минут, чтобы дети разобрались сами. Потом уже вмешаться. Попробуйте стать независимым медиатором и понять, кто виноват в ссоре, кто залез на чужую территорию. Если младший забрал у старшего его телефон или другую личную вещь, то именно он и спровоцировал
Отношения между ребятами выстраиваются как через ссоры, конфликты, так и через дружбу, любовь. Все это формирует близость. Если родители относительно справедливы и удовлетворяют потребности старших и младших более или менее равномерно, это улучшает отношения между детьми.
— Это манипуляция. Браки, разводы, рождение детей — на все это родители пошли потому, что так хотели сами. Если на старших возлагают непосильную ответственность, это может привести к психологической травме. Повзрослев, такой человек может стать чайлдфри (люди, которые сознательно не хотят заводить детей. — Прим. авт.). Необязательно все чайлдфри отказались иметь детей по этой причине, но часть из них — да. Еще у такого ребенка формируется гиперответственность. Во взрослой жизни он будет брать на себя больше, чем должен. В том же офисе или на производстве начнет выполнять работу за одного сотрудника, другого. Его чуть ли не единственного будет ругать начальник, словно он за всех отвечает.
Если ваши дети постоянно находятся вместе, то у них нет возможности ощутить состояние одиночества. Привычка быть все время с кем-то приводит к тому, что человек любым путем начинает избегать одиночества. Он готов вступать в неудобные отношения, отвечать за партнера в ущерб себе, лишь бы не остаться одному. Если ребенок ощущает гиперответственность и страх одиночества, в будущем он может выбирать созависимые отношения.
Младшие дети в таких историях долго остаются инфантильными. Им приносят самое лучшее, достается самое вкусное. Это послание для них: ты вечно маленький, сколько бы лет тебе ни было. Они долго находятся в симбиозе с родителями. А если мамы еще и возрастные, разведенные или вдовы, то могут неосознанно привязывать к себе, делать из них психологических партнеров. Повзрослев, младшие дети никак не могут съехать от мамы, потому что она уже в возрасте, ее нельзя оставлять одну.
— Какую заботу о брате или сестре можно поручить старшему, а какую не стоит?
— Погулять с братом или сестрой пару часов — это нормально. Но если старший обязан постоянно забирать младшего из детского сада, это, считаю, уже перебор. Важно не перекладывать ответственность на ребенка. Если оставляете его за старшего в доме, то будьте всегда на связи, а в холодильнике оставляйте еду. Ребенок, который присматривает за братом или сестрой, не должен придумывать, чем его или ее накормить. Бывает, мамы работают ночью и оставляют детей одних, а им страшно. Если у младшего поднялась температура, старший не должен вызывать врача. Это ваша задача, даже если у вас очень важная работа.
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