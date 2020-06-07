Почему возникает конкуренция между старшим и младшим ребенком в семье, и что делать

Конкуренция между сиблингами — братьями и сестрами — обычное дело в тех семьях, где родители допускают ошибки в отношениях с детьми.

— Зачастую причина в том, что потребности детей в семье удовлетворяются не одинаково. Желания младшего — в приоритете. Так быть не должно. У старшего складывается впечатление, что его недооценивают и недолюбливают. Важно, чтобы все дети вне зависимости от возраста находились в одинаковой позиции по отношению к родителям. Их потребности и желания имеют одинаковую ценность. Да, они могут быть разными: младший хочет танк, а старший — игровую приставку. Потребности у них одни (в данном примере — в играх), только реализация разная. Так может быть и в еде: младшая дочь желает сладкого, а старшая предпочитает особое питание, так как следит за фигурой. Старайтесь придерживаться баланса и удовлетворять желания детей в равной степени. Если не получается что-то купить обоим сразу, четко обозначайте сроки: с этой зарплаты купили ему, со следующей — тебе.

— Некоторые родители любят говорить: «Уступи младшему! Ты же старший!» Но разве старший должен уступать? И как такие фразы влияют на отношения между братьями и сестрами?

— Между братьями и сестрами должны быть горизонтальные отношения (на равных), между родителями и детьми — вертикальные. Не нужно говорить ребенку: «Раз ты старше, то должен понимать, уступать, жертвовать». Фразы вроде «ты старший и поэтому должен» указывают на вертикальные отношения между детьми. Но дети равны, даже если между ними большая разница в возрасте.

Если ребенок постоянно слышит от родителей: «Уступи ему», то у старшего может начаться отторжение младшего члена семьи. Отношения между братьями и сестрами должны развиваться самостоятельно, без родительского вмешательства. Можно вклиниться в их ссору, если кто-то кого-то ударил. Но не сразу решать, кто прав и виноват, а дать время, условно 5 минут, чтобы дети разобрались сами. Потом уже вмешаться. Попробуйте стать независимым медиатором и понять, кто виноват в ссоре, кто залез на чужую территорию. Если младший забрал у старшего его телефон или другую личную вещь, то именно он и спровоцировал конфликт. Не надо говорить ребенку, что раз он взрослый, то по умолчанию должен был уступить. А виноватому скажите: «Ты это сделал, и ты получил». Маленьким надо объяснять: есть границы, и нельзя делать все, что хочется. Если брат сказал не трогать телефон, нужно уважать его желание.

Отношения между ребятами выстраиваются как через ссоры, конфликты, так и через дружбу, любовь. Все это формирует близость. Если родители относительно справедливы и удовлетворяют потребности старших и младших более или менее равномерно, это улучшает отношения между детьми.