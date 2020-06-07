Городишко для президента, первый пикет, первый миллион и у кого и что нашли за диваном. Тест

Источник материала: Tut.by

Избирательная кампания в стране продолжает набирать обороты. Кандидаты в кандидаты отправились по регионам , народ выстраивается в очереди , чтобы отдать за них свои подписи, а президент рассказал , как организованы большая и малая белорусские карусели. А еще пригрозил «некоторым» напомнить, как главы Таджикистана и Узбекистана с оружием в руках навели порядок в своих странах.

Одним из главных событий в политической жизни Беларуси стала смена правительства . В мире продолжают бороться с пандемией и распространившимися из США по другим странам протестами из-за гибели афроамериканца. В России — с последствиями крупнейшей экологической катастрофы . А погода в Беларуси наконец вспомнила , что на дворе вообще-то уже лето. Что еще вы могли пропустить — узнайте из нашего теста.