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Городишко для президента, первый пикет, первый миллион и у кого и что нашли за диваном. Тест

07.06.2020 17:46 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Избирательная кампания в стране продолжает набирать обороты. Кандидаты в кандидаты отправились по регионам, народ выстраивается в очереди, чтобы отдать за них свои подписи, а президент рассказал, как организованы большая и малая белорусские карусели. А еще пригрозил «некоторым» напомнить, как главы Таджикистана и Узбекистана с оружием в руках навели порядок в своих странах.

Одним из главных событий в политической жизни Беларуси стала смена правительства. В мире продолжают бороться с пандемией и распространившимися из США по другим странам протестами из-за гибели афроамериканца. В России — с последствиями крупнейшей экологической катастрофы. А погода в Беларуси наконец вспомнила, что на дворе вообще-то уже лето. Что еще вы могли пропустить — узнайте из нашего теста.

 
 
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