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Клубника в мае в парнике и клубничная грядка на балконе

Клубника сорта "альба" считается лучшей среди ранних. Выведенный в Италии сорт популярен в Беларуси, России и Украине.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Александр Шпаньков завершил карьеру военного и решил выращивать виноград и клубнику Клубника в мае в парнике и клубничная грядка на балконе Парник Александра Шпанькова в Гомельском районе в деревне Долголесье занимает 10 соток - тысячу...

Парник Александра Шпанькова в Гомельском районе в деревне Долголесье занимает 10 соток - тысячу квадратных метров!Хозяин, который закончил карьеру военного, решил выращивать виноград, а чтобы земля между кустами не пустовала, ее засадили клубникой. Первый результат: красивая майская клубника. Что нужно сделать, чтобы получить такую же?Необходимо либо приобрести рассаду в хорошем маточнике, либо вырастить рассаду самому.Дальше все зависит от желаний, возможностей и степени их совпадения.Кто-то высаживает в открытый грунт, кто-то высаживает в закрытый. Для того чтобы в мае получить урожай, нужна, конечно, теплица. А в открытом грунте та же ягода будет, но чуть-чуть попозже. Чем раньше посадишь, тем лучше к осени разовьются кусты и больше заложится цветоносов. Поэтому рекомендуют высаживать в июле-августе, чтобы уже в мае обладать небольшой, но такой ароматной и вкусной ягодой.Сорта садовой земляники или клубники делятся на несколько типов: короткого светового дня - с одним урожаем, ремонтантные или длинного светового дня - в двумя урожаями, причем второй, осенний, более обильный, чем летний. Третий тип - для самых больших любителей клубники.Если человек хочет получать клубнику весь сезон, с ранней весны до поздней осени, то высаживают клубнику, как правило, нейтрального светового дня, которая одновременно цветет и отдает ягоду. Сортов клубники на самом деле очень много. И это выбор каждого.В этой теплице растет клубника короткого светового дня, потому что потом хлопоты хозяев перейдут на другую культуру. Всего два сорта - "альба" и "флер".Сами делали кассетную рассаду. Вот такая рассада высаживалась в каждое отверстие в этой грядочке.“Флер”- клубника очень раннего срока созревания. Сорт выведен в 2004 году в Нидерландах и отличается сладостью."Вкусовые качества сорта очень хорошие, ягоды сладкие, с легкой ненавязчивой ноткой кислинки, с многогранным послевкусием и прекрасным ароматом, играющим земляничными и фруктовыми оттенками", - это цитата из описания "флер".Как правило, 2-3 года растет клубника на одном месте, потом она выкапывается, земля фрезеруется, вносится удобрение, отдыхает. А потом на этом месте обратно высаживается клубника. Но можно выращивать и до 5 лет. Но она будет вырождаться, будет больше болеть, подвергаться всевозможным болезням. Но рекомендация - не более 2-х лет.Можно ли получить в теплице повторный урожай клубники? Здесь все зависит от сорта. К примеру, такой урожай можно получить от предка сорта “альба” - очень известного “альбиона”.Сорт может отдавать второй урожай в конце сезона. Конечно, будет не такой красивый и крупный, но это возможно в сентябре и октябре месяце.Все зависит от сорта и от ухода. За клубникой, которая отдала свой урожай, не прекращается уход. Наоборот, после этого за ней нужно еще больше ухаживать. Чистить, обрезать, лелеять, кормить как маленького ребенка - тогда будет результат.Полив клубники в теплицах не предполагает твердой схемы. Все зависит от типа почвы: ее увлажненность должна быть 70-80 %. А вот возвратные заморозки оцифровке не поддаются. Да, в такой большой теплице земля и воздух хорошо накапливают тепло, а ночью отдают. Но для борьбы с заморозками можно еще сделать укрытие по рядам.С учетом того, что весна нас очень радовала. В течение 20 дней были постоянные минусы: -6, -8, -4. Теплица держала -2, но все равно приходилось укрывать. Были подготовлены одеяла. Отслеживали температуру, под таким укрытием она не опускалась ниже, чем +2 градуса. Где-то по краям может что-то и подморозило, но спасли наш урожай.Если такая клубничная грядка кому-то кажется слишком хлопотным делом, а свою ягодку хочется, то можно сделать клубничную стену, даже на балконе.Придумали эти кармашки для того чтобы в домашних условиях устраивать типа зеленых стен. В эти кармашки кто-то высаживает петунии, глицинии, а мы решили попробовать высадить клубнику. В принципе, какая разница, что высаживать? Клубнику, как правило, нужно высаживать нейтрального светового дня, которая плодоносит с ранней весны и до поздней осени. Это просто как эксперимент, как пойдет. Там на 3 саженца, здесь на 6, можно делать и на 100. Разницы нет. Материал пропускает воду, воздух. Так что, я думаю, у нас все получится. А если получится, народу понравится, значит будем советовать и дальше.Для карманов лучше подойдет торф, сорта ягоды нейтрального светового дня и при поливе удобрение для комнатных цветов.