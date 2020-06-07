|
Наконец-то лето! Фоторепортаж о том, как Гомель был счастлив в первые по-настоящему жаркие выходные
07.06.2020 20:34 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Ну вот и дождались — в Беларусь пришло настоящее лето: с солнцем, бездонным голубым небом и жарой. Да-да в выходные в Гомеле было до +30°C — но погода и тут подбросила сюрпризов. В субботу грозы, днем в воскресенье — ветер, град, дождь… Поэтому как только выглядывало солнце и тучи уходили с летнего неба, гомельчане тут же высыпали на улицу, чтобы ничего не пропустить — и в нашем фоторепортаже вы можете посмотреть, как классно им было. Дальше больше — на неделе в Гомеле будет до +35°C!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ну вот и дождались - в Беларусь пришло настоящее лето: с солнцем, бездонным голубым небом и жарой. Да-да в выходные в Гомеле было до +30°C - но погода и тут подбросила...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)