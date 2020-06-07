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Наконец-то лето! Фоторепортаж о том, как Гомель был счастлив в первые по-настоящему жаркие выходные

07.06.2020 20:34 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ну вот и дождались — в Беларусь пришло настоящее лето: с солнцем, бездонным голубым небом и жарой. Да-да в выходные в Гомеле было до +30°C — но погода и тут подбросила сюрпризов. В субботу грозы, днем в воскресенье — ветер, град, дождь… Поэтому как только выглядывало солнце и тучи уходили с летнего неба, гомельчане тут же высыпали на улицу, чтобы ничего не пропустить — и в нашем фоторепортаже вы можете посмотреть, как классно им было. Дальше больше — на неделе в Гомеле будет до +35°C!
















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Теги: Гомель
 
 
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Ну вот и дождались - в Беларусь пришло настоящее лето: с солнцем, бездонным голубым небом и жарой. Да-да в выходные в Гомеле было до +30°C - но погода и тут подбросила...
 
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