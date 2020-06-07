Министр информации: Одна из задач - ограничить население от информации, которая наносит вред государству

Источник материала: Tut.by

Новый министр информации Игорь Луцкий в эфире программы «Неделя» на СТВ рассказал о стратегии, которой планирует придерживаться Министерство информации.



Изображение: ctv.by

— Задачи, которые ставил президент перед обновленным составом правительства и перед вами персонально. Одно из ключевых слов, которые произнес Александр Лукашенко, адресовав их вам, — интернет. Какой вы видите стратегию Министерства информации именно в этом сегменте? — задал вопрос журналист.

Вот что ответил министр:

— Стратегия Министерства информации, на мой взгляд, будет заключаться в том, чтобы корректировать действия средств массовой информации для того, чтобы обеспечить, во-первых, доведение четкой государственной политики, и ограничить население от информации, которая наносит вред государству.

Мы видим, что уже сейчас, в период важной политической кампании, происходит в сети Интернет, в социальных сетях, на страницах сайтов, на видеохостингах. Может кому-то показаться, что это что-то безобидное, но это очень серьезно влияет на то, что происходит в стране, и то, как будет развиваться страна.

На мой взгляд, важно все-таки отделить зерна от плевел и дать людям четкую, ясную, понятную и правдивую информацию о том, что происходит. Забить голову очень просто, цифровой шум достаточно серьезно влияет на умы. Задача прежде всего государственных СМИ — разрушать этот цифровой шум и доносить правдивую информацию.

Напомним, Игорь Луцкий — один из новых министров, которых назначил Александр Лукашенко 4 июня. До этого он руководил ЗАО «Столичное телевидение», а перед этим работал в должности первого заместителя министра информации. «Мы не видим этого министерства. Хотелось бы, чтобы мы его увидели, — говорил Лукашенко при назначении Луцкого. — И надо ему передать полномочия, функции и ответственность».