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Браславские озера - альтернатива морскому побережью
08.06.2020 06:30 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЗададимся насущным вопросом: а где провести отпуск? В этом сезоне он актуален как никогда прежде для всех любителей путешествовать.
Внутренний автомобильный туризм может стать главным трендом года
В Европе говорят прямо: внутренний автомобильный туризм может стать главным трендом года.
Во-первых, гарантий, что забронированные рейсы в жаркие страны не отменят, сейчас не даст никто. Во-вторых, вспомним, что было зимой, когда отдыхающие просто не могли вернуться с курортов. Ну и наконец, нет лучше нашей родной земли, правда?
Соглашусь. Особенно после репортажа Надежды Сербиненко. Она отправилась на север страны. Туда, где на небольшом участке находится почти 300 озер и установился особый, схожий с Прибалтикой климат.
Как за последние годы изменился Браслав и сколько стоит озерная альтернатива морскому побережью? Сейчас узнаем.
Начинаем мы этот репортаж немного необычно. Наша съемочная группа уже выехала с Макаенка, 9 - и мы отправляемся в очень интересное путешествие. Всем уже понятно, что отдохнуть где-то за границей в этом году будет сложно, но ведь и у нас в стране есть интересные места, где, я уверена, многие еще никогда не были.
В списке самых живописных белорусских курортов - Браслав
И в списке самых живописных белорусских курортов где-то на верхушке стоит Браслав. И там можно найти самые разные варианты отдыха и на любой бюджет. Начиная от недорогих вариантов на туристических стоянках и кемпингах и до эксклюзивного отдыха в частных усадьбах. От Минска до Браслава - 250 километров. Мы доедем практически до границы с Латвией. Берем вас с собой.
Первое - это проживание. Пойдем посмотрим цены в гостинице на главной площади. От 14 рублей в одноместном номере. В целом цены доступные, но мы посмотрим и другие варианты размещения.
Лето-2020 обещает быть необычным сезоном для внутреннего туризма
По мнению экспертов, лето-2020 обещает быть необычным сезоном для внутреннего туризма. А готов ли Браслав к наплыву белорусов, мы спросили у Александра Боданина, председателя райисполкома.
Александр Боданин, председатель Браславского райисполкома: "В прошлом году - 14 тыс. туристов, из них только 2 тыс. иностранцы. Ключевой был вопрос с общепитом. Сейчас переориентировались. Пересмотрели цены, ассортимент. И сегодня общее количество - 900 посадочных мест".
Мы приехали к владельцу частного кафе Александру в д. Струсто. Он нам расскажет, как создавал свой бизнес.
Александр Шакель, владелец кафе: "Это был старый дом, реконструкцию сделал. У нас домашняя еда. Здесь красивая природа, хорошие люди, есть все, чтобы развивать туризм".
В целом на Браславщине больше вариантов для бюджетных туристов. Один из таких видов отдыха - туристические стоянки. Здесь можно устроить экоканикулы наедине с природой. Обычно на территории стоянки есть беседка, место для ночлега и причал.
Михаил Чичко, гендиректор Национального парка "Браславские озера": "3 корпуса. Номера самые разные - от эконом-уровня до люкса. Есть общепит, баня, ресторан - все, что нужно для отдыха".
Нацпарк предлагает еще один вариант размещения - в своей базе отдыха.
Михаил Чичко, гендиректор Национального парка "Браславские озера": "У нас больше 70 водоемов и плюс рыба. 13 % территорий - водные объекты - большое богатство".
А еще в Браславском районе есть место, куда приезжают туристы со всего мира, - хутор "Едишки". Здесь семья Абрамовых занимается сельским предпринимательством и агротуризмом.
Андрей Абрамов, сельский предприниматель: "Отельный бизнес - это нечто другое. Сюда приезжают за эмоциями. Цена вопроса? 109 руб. за домик. Сюда входит баня, белье ручной работы, катание на лошадке, лодки, спиннинг, экскурсия на ферме, работа на ферме - по желанию".
Александр Боданин, председатель Браславского райисполкома: "Мы живем в Беларуси и почему-то ищем счастье где-то далеко. Чтобы Браславщину рассмотреть, наверное, не хватит жизни, а чтобы полюбить, достаточно и одного часа".
Надеюсь, вам хватило и семи минут - в
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Зададимся насущным вопросом: а где провести отпуск? В этом сезоне он актуален как никогда прежде для всех любителей путешествовать. Внутренний автомобильный...
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