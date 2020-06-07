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Браславские озера - альтернатива морскому побережью

08.06.2020 06:30 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Зададимся насущным вопросом: а где провести отпуск? В этом сезоне он актуален как никогда прежде для всех любителей путешествовать.

Внутренний автомобильный туризм может стать главным трендом года


В Европе говорят прямо: внутренний автомобильный туризм может стать главным трендом года.

Во-первых, гарантий, что забронированные рейсы в жаркие страны не отменят, сейчас не даст никто. Во-вторых, вспомним, что было зимой, когда отдыхающие просто не могли вернуться с курортов. Ну и наконец, нет лучше нашей родной земли, правда?

Соглашусь. Особенно после репортажа Надежды Сербиненко. Она отправилась на север страны. Туда, где на небольшом участке находится почти 300 озер и установился особый, схожий с Прибалтикой климат.

Как за последние годы изменился Браслав и сколько стоит озерная альтернатива морскому побережью? Сейчас узнаем.

Начинаем мы этот репортаж немного необычно. Наша съемочная группа уже выехала с Макаенка, 9 - и мы отправляемся в очень интересное путешествие. Всем уже понятно, что отдохнуть где-то за границей в этом году будет сложно, но ведь и у нас в стране есть интересные места, где, я уверена, многие еще никогда не были. 

В списке самых живописных белорусских курортов - Браслав


И в списке самых живописных белорусских курортов где-то на верхушке стоит Браслав. И там можно найти самые разные варианты отдыха и на любой бюджет. Начиная от недорогих вариантов на туристических стоянках и кемпингах и до эксклюзивного отдыха в частных усадьбах. От Минска до Браслава - 250 километров. Мы доедем практически до границы с Латвией. Берем вас с собой.

Первое - это проживание. Пойдем посмотрим цены в гостинице на главной площади. От 14 рублей в одноместном номере. В целом цены доступные, но мы посмотрим и другие варианты размещения.

Лето-2020 обещает быть необычным сезоном для внутреннего туризма


По мнению экспертов, лето-2020 обещает быть необычным сезоном для внутреннего туризма. А готов ли Браслав к наплыву белорусов, мы спросили у Александра Боданина, председателя райисполкома.

Александр Боданин, председатель Браславского райисполкома: "В прошлом году - 14 тыс. туристов, из них только 2 тыс. иностранцы. Ключевой был вопрос с общепитом. Сейчас переориентировались. Пересмотрели цены, ассортимент. И сегодня общее количество - 900 посадочных мест".

Мы приехали к владельцу частного кафе Александру в д. Струсто. Он нам расскажет, как создавал свой бизнес.

Александр Шакель, владелец кафе: "Это был старый дом, реконструкцию сделал. У нас домашняя еда. Здесь красивая природа, хорошие люди, есть все, чтобы развивать туризм".

В целом на Браславщине больше вариантов для бюджетных туристов. Один из таких видов отдыха - туристические стоянки. Здесь можно устроить экоканикулы наедине с природой. Обычно на территории стоянки есть беседка, место для ночлега и причал.

Михаил Чичко, гендиректор Национального парка "Браславские озера": "3 корпуса. Номера самые разные - от эконом-уровня до люкса. Есть общепит, баня, ресторан - все, что нужно для отдыха". 

Нацпарк предлагает еще один вариант размещения - в своей базе отдыха.

Михаил Чичко, гендиректор Национального парка "Браславские озера": "У нас больше 70 водоемов и плюс рыба. 13 % территорий - водные объекты - большое богатство".

А еще в Браславском районе есть место, куда приезжают туристы со всего мира, - хутор "Едишки". Здесь семья Абрамовых занимается сельским предпринимательством и агротуризмом.

Андрей Абрамов, сельский предприниматель: "Отельный бизнес - это нечто другое. Сюда приезжают за эмоциями.  Цена вопроса?  109 руб. за домик. Сюда входит баня, белье ручной работы, катание на лошадке, лодки, спиннинг, экскурсия на ферме, работа на  ферме - по желанию".

Александр Боданин, председатель Браславского райисполкома: "Мы живем в Беларуси и почему-то ищем счастье где-то далеко. Чтобы Браславщину рассмотреть, наверное, не хватит жизни, а чтобы полюбить, достаточно и одного часа".

Надеюсь, вам хватило и семи минут - в "Главном эфире"

 
Теги: Минск
 
 
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Зададимся насущным вопросом: а где провести отпуск? В этом сезоне он актуален как никогда прежде для всех любителей путешествовать. Внутренний автомобильный...
 
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