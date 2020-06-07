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Место для жизни. Костюковичский район

07.06.2020 22:50 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Не забываем и о развитии регионов. На прошлой неделе Александр Лукашенко продлил действие указа о развитии юго-востока Могилевщины до 2025 года. В целом, конечно, отдачи от первой пятилетки ожидали большей, особенно в сфере производства и привлечения инвестиций. 

Есть и позитивные моменты. Например, возможность построить жилье под 1 % на 20 лет, получение арендного молодыми специалистами. За время действия указа построены физкультурно-оздоровительные комплексы в Краснополье, Костюковичах, новая школа в Кричеве. 

Развивается мелкое предпринимательство и фермерство, ведь 4 из семи районов юго-востока - аграрные. В этих районах сокращена налоговая нагрузка для бизнеса. В целом за время действия указа привлечено 770 млн рублей инвестиций в основной капитал, созданы 193 коммерческие организации, трудоустроено порядка 16 тыс. человек. Дотационность юго-востока снизилась на 7 %. Регионы стали больше зарабатывать, а значит, в бюджетах появились средства на собственные нужды и социальные проекты.

О том, что программу развития юго-востока Могилевщины нужно продлить, Президент заявил в августе прошлого года в Костюковичах во время посещения области. Ксения Лебедева отправилась как раз в Костюковичи, чтобы узнать, как сейчас там обстоят дела, какие надежды возлагают на новую пятилетку, и при чем здесь дзюдо в создании места для жизни.

Своей репортаж о Костюковичском районе мы решили начать из физкультурно-оздоровительного центра из зала борьбы и бокса. Именно здесь руководитель района оттачивает мастерство, которое пригодится не только спортсмену. Хочу заметить, что на часах еще нет и 7 утра.

Александр Горбачевский, председатель Костюковичского райисполкома: "Дзюдо - это гибкий спорт, гибкий путь. Человек должен быть гибким, как на татами, так и по жизни. Мы должны предугадать движения нашего соперника, а это и плюсы в жизни. То есть мы всегда должны думать на шаг вперед. Дзюдоист - он и по жизни дзюдоист".

Александр Геращенко, тренер-преподаватель по дзюдо: "Цель школы - подготовить до определенного уровня и передать в высшее звено.  Порядка 30 кандидатов в мастера спорта, 13 мастеров спорта. В прошлом году был урожайный год - 6 медалей с международных стартов. Эта система жизни, система воспитания".

Ученики Александра Геращенко уже преподают здесь же. Поэтому с уверенностью можно сказать, что сложилась своя школа. 

Сестры Анисимовы - не только талантливые молодые спортсменки, но и трудоголики. Уже сейчас понимают, что успех - это работа.

Для популяризации дзюдо ежегодно проводят международный Рождественский турнир. В этом году его под свою опеку взял глава района. Он, кстати, кандидат в мастера спорта.

Полный контакт. Не только спортивный, но и в решении проблем жителей района. Общаясь с людьми, откровенно говоря, ждали, что пожалуются. Но нет. Говорят, все устраивает. Есть проблемы - в исполкоме все решат. Вот такое доверие.

Александр Вячеславович ежедневно объезжает район. Любит, чтобы все было под контролем. Об этом говорят и подчиненные. В пути отмечает, что по итогу 2019 года район собрал 19 тыс. тон зерновых. В этом году план - увеличить число вдвое. Ведь в 90-е это цифра была 60 тысяч тон. А значит вопрос не в качестве земли. А в технологиях и ответственной работе. Кстати, у руля района председатель 5 месяцев.

Александр Горбачевский, председатель Костюковичского райисполкома: "Район считается у нас промышленным, так как долю занимает цементный завод. При этом наша задача - развивать аграрный сектор. Чтобы жили жители населенных пунктов, сельхозорганизаций, выплачивали достойную заработную плату. Самая главная задача, чтобы все организации района вышли на 1000 рублей к концу года".

Сейчас в районе средняя зарплата 876 рублей - это 5-я позиция на Могилевщине. Откровенно говорит, что за время первого указа по развитию юго-востока показатели не были достигнуты. Но они выполнимы. Несмотря на это, документ оказался хорошим подспорьем. Взять то же жилье – кредиты на строительство под 1 процент на 20 лет как для своих, так и для приезжих. Отсюда, видимо, и ежегодный рост заключенных браков.

Фермерское хозяйство "Крапивня" специализируется на молоке - продают в переработку. Но вот специалистов, в частности, ветврачей не хватает. Не только здесь, но и в целом на районе. 

Игорь Малюга, глава КФХ: "Потребность есть именно в специалистах. Мне на сегодняшний день нужен хотя бы зоотехник. Сколько бы ему предложили, если бы появился такой человек? У нас в районе заработки небольшие. Но рублей 700 я бы смог ему платить. - И жилье? - И жилье. Это был бы мой заместитель".

Александр Горбачевский, председатель Костюковичского райисполкома: "Руководители сельхозорганизаций при выполнении прогнозных показателей при росте производства, могут получать от 2,5 до 3 тыс. рублей. Главные специалисты и специалисты среднего звена 80 % от заработной платы руководителя. Это в среднем можно получить около 1600 рублей. Это достойная зарплата, за которую будут держаться и молодые специалисты, и специалисты, которые у нас есть".

Население района 23 тысячи. 15 тысяч - в городе. Это, кстати, беспокоит местных больше всего.

Теперь такими зданиями может распоряжаться райисполком. Если они в списке неиспользуемого или неэффективно используемого имущества и находятся в республиканской собственности. Такое управление прописано в указе по развитию юго-востока Могилевщины до 2025 года. А значит процесс передачи имущества и работа с заинтересованными будет проходить быстрее. 

В Костюковичском районе планируют построить еще одно хозяйство, где будут выращивать 1000 тон форели. Плюс переработка. 

В этом году в районе стартует реализация нескольких весомых инвестиционных проектов. Так построят биогазовый комплекс для производства электрической и тепловой энергии и предприятие по созданию древесного угля. Это уже более 20 рабочих мест. Благоустройству города отводится большое значение, и это видно. Созданию инфраструктуры для молодежи - тоже. Не хватает пока мест для развлечений и отдыха, но район рассчитывает на малый бизнес и создание условий для жизни своими же силами. Некоторые места уже ждут спада пандемии, чтобы распахнуть свои двери для гостей. 

 
 
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Не забываем и о развитии регионов. На прошлой неделе Александр Лукашенко продлил действие указа о развитии юго-востока Могилевщины до 2025 года. В целом, конечно,...
 
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